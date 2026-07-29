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FRANCE

FC Nantes Mercato : l’avenir du futur homme fort de Der Zakarian réglé grâce à Abline ?

Par William Tertrin - 29 Juil 2026, 17:00
Michel Der Zakarian, l'entraîneur du FC Nantes

Alors que le départ de Matthis Abline semble se préciser durant ce mercato estival, un premier bénéficiaire se dessine déjà au FC Nantes.

Le mercato du FC Nantes pourrait avoir une première conséquence symbolique avant même l’officialisation du transfert de Matthis Abline. Comme relayé par le compte Nantes Inside sur X, Dehmaine Tabibou est pressenti pour hériter du numéro 10, actuellement porté par l’attaquant nantais.

Un changement de numéro qui ne doit rien au hasard. Le numéro 10 reste l’un des plus prestigieux dans un effectif et témoigne souvent de la confiance accordée à un joueur. Un signal déjà fort pour un joueur qui monte en puissance et qui pourrait devenir le nouvel homme fort de Michel Der Zakarian ? Formé à la Jonelière, Tabibou s’est progressivement installé dans la rotation des Canaris grâce à ses qualités techniques et sa capacité à créer le jeu.

Tabibou parti pour rester ?

Cette évolution intervient alors que Matthis Abline est annoncé avec insistance sur le départ à l’AS Monaco, pour un transfert estimé à 25 M€ + 5 M€ de bonus. Si son transfert venait à être officialisé comme prévu, son numéro deviendrait naturellement disponible, ouvrant la voie à cette promotion symbolique pour le jeune milieu offensif.

Si ce petit changement se concrétise, elle illustrerait la volonté du club de miser davantage sur Dehmaine Tabibou pour la saison à venir, en lui confiant un numéro chargé d’histoire chez les Canaris.

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