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FRANCE

Stade Rennais Mercato : triple départ imminent, ça ne va pas faire plaisir à l’OM

Par William Tertrin - 29 Juil 2026, 16:20
Yassir Zabiri sous le maillot du Stade Rennais

Le Stade Rennais pourrait boucler trois départs avant la reprise de la saison, dont un attaquant pisté par l’OM.

Très actif sur le marché des transferts avec plusieurs recrues enregistrées ces dernières semaines, le Stade Rennais s’attaque désormais à un autre chantier : alléger un effectif jugé trop fourni par la direction sportive.

Selon les informations révélées ce mercredi par Le Parisien, plusieurs mouvements sont en passe d’être bouclés afin d’offrir du temps de jeu à certains éléments tout en réduisant le nombre de joueurs à disposition de Franck Haise.

Yassir Zabiri va être prêté au Racing Santander

Arrivé en Bretagne lors du dernier mercato hivernal en provenance de Famalicão, Yassir Zabiri ne devrait pas poursuivre son développement en Ligue 1 cette saison.

L’attaquant marocain de 21 ans, observé par l’OM, est attendu au Racing Santander, pensionnaire de deuxième division espagnole, dans le cadre d’un prêt. L’objectif est clair : lui permettre d’enchaîner les minutes dans un championnat compétitif afin de poursuivre sa progression avant un éventuel retour à Rennes.

Le jeune international marocain est considéré comme un joueur d’avenir, mais la concurrence offensive au sein de l’effectif rennais limite aujourd’hui ses perspectives de temps de jeu.

Glen Kamara vers un départ en Angleterre ?

Autre dossier en cours, celui de Glen Kamara. Le milieu de terrain finlandais dispose d’une piste sérieuse en Championship.

Les Queens Park Rangers (QPR) auraient manifesté un intérêt concret pour l’ancien joueur des Rangers et de Leeds. Les discussions seraient bien avancées même si aucun accord définitif n’a encore été officialisé.

Rennes poursuit son opération dégraissage

Ces mouvements s’inscrivent dans une stratégie plus globale. Rayan Bamba est également annoncé sur le départ avec un prêt attendu du côté du Mans, tandis que le Stade Rennais continue d’ajuster son effectif après un début de mercato particulièrement animé.

En réduisant son groupe, le club breton souhaite offrir davantage de cohérence sportive à son entraîneur tout en préparant d’éventuelles nouvelles opportunités sur le marché des transferts avant la fermeture du mercato estival.

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