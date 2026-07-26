Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Annoncé dans le viseur du Stade Rennais ces derniers jours, Nayef Aguerd (30 ans) ne semble pas proche d’un retour en Bretagne. Selon nos informations, le dossier est beaucoup plus complexe que prévu.

Le nom de Nayef Aguerd (OM, 30 ans) est revenu avec insistance du côté du Stade Rennais ces dernières heures.

L’OM cherche une porte de sortie à Aguerd

L’ancien défenseur des Rouge et Noir a bien été proposé à plusieurs clubs dans le cadre du mercato estival. Et selon nos informations, le SRFC fait effectivement partie des formations contactées. Mais cela ne signifie pas que le club breton souhaite concrétiser son retour.

Toujours selon nos informations, c’est du côté de l’OM qu’on a pris l’initiative de sonder plusieurs clubs. Dans un contexte de réduction de la masse salariale et après le départ de Medhi Benatia, les dirigeants marseillais cherchent des solutions pour alléger leurs charges. Nayef Aguerd figure parmi les joueurs susceptibles de quitter la Provence cet été. Le problème ne concerne pas son niveau sportif.

Le Stade Rennais privilégie d’autres profils

Le véritable frein est financier. Le contrat de l’international marocain prévoit une revalorisation automatique de son salaire cette saison à l’OM. Une hausse qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif marseillais. Un niveau de rémunération difficilement compatible avec les critères de nombreux clubs. Si le passage d’Aguerd entre 2020 et 2022 a laissé d’excellents souvenirs en Bretagne, le contexte a changé.

Le projet sportif porté par Franck Haise et le directeur sportif Loïc Désiré s’oriente davantage vers des joueurs plus jeunes, capables de s’inscrire sur le long terme. Dans cette optique, des profils comme Charlie Cresswell ou Ismaël Doukouré correspondent davantage à la stratégie rennaise, avec des défenseurs de moins de 25 ans disposant d’un fort potentiel de progression. Sauf revirement important ou effort financier du joueur, un retour de l’international marocain au Roazhon Park paraît donc aujourd’hui peu probable.