Quelques jours seulement après avoir signé son premier contrat au RC Lens, Mezian Mesloub (16 ans) est déjà considéré comme un joueur à part entière de l’équipe première.

À seulement 16 ans, le prometteur Mezian Mesloub est déjà en train de franchir les étapes à vitesse grand V au RC Lens.

Une place déjà réservée chez les pros du RC Lens

Quelques jours après la signature de son premier contrat professionnel, le jeune attaquant fait déjà partie intégrante des plans de Dino Toppmöller. Après le match nul mitigé contre Charleroi, hier à Avion (2-2) technicien du RC Lens n’a laissé planer aucun doute sur la place qu’occupera son jeune protégé durant la saison 2026-2027.

Pour Toppmöller, Mezian Mesloub ne sera pas simplement un jeune observateur du groupe professionnel. L’entraîneur allemand souhaite lui offrir du temps de jeu tout au long de la saison, tout en veillant à accompagner sa progression.

« Il a une place fixe dans notre noyau. Ça, c’est clair, a-t-il déclaré aux médias locaux. C’est un talent avec lequel il faut bien sûr faire un peu attention, parce qu’il n’a que 16 ans. Mais l’objectif, c’est quand même qu’il aille gratter des minutes dans toutes les compétitions. Ça, c’est la mission. » Un discours qui confirme la confiance placée dans celui qui est considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation lensois.

Des cadres chargés de l’accompagner

Toppmöller attend également de ses joueurs les plus expérimentés qu’ils prennent Mezian Mesloub sous leur aile afin de faciliter son intégration.

« Et s’il continue comme ça, qu’il garde les pieds sur terre… Il faut travailler dur, écouter aussi les joueurs très expérimentés comme Flo Sotoca, Thauvin, Udol et tout le monde dans le vestiaire. Je pense qu’il peut faire de belles choses dès cette saison », a-t-il poursuivi avec le sourire.

À seulement 16 ans, l’attaquant pourrait donc rapidement découvrir la Ligue 1 et les autres compétitions avec les Sang et Or, preuve que le RC Lens compte déjà beaucoup sur lui pour l’avenir.