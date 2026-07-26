Ancien taulier de l’ASSE, Florian Tardieu (34 ans) a été sérieusement blessé pour ses premiers tours de roue en amical sous le maillot du Montpellier HSC.

Coup dur pour Florian Tardieu ? Le milieu de terrain de 33 ans, qui a quitté l’ASSE libre cet été, a été contraint de laisser prématurément ses partenaires lors du match amical remporté par Montpellier face à Clermont (1-0), samedi à Millau.

Tardieu sévèrement touché à la cheville

La rencontre, disputée dans une ambiance très engagée, a rapidement tourné au cauchemar pour l’ancien joueur de l’ASSE. Selon Midi Libre, les nombreux duels rugueux ont coûté cher à Florian Tardieu.

« On a assisté à un vrai match de Ligue 2, avec beaucoup de duels au milieu de terrain parfois plus que limites dont fut victime la recrue montpelliéraine Florian Tardieu, touché assez sérieusement à la cheville gauche et remplacé après un quart d’heure de jeu », a fait savoir inquiet le journal local. Le joueur a ainsi dû céder sa place après seulement quinze minutes de jeu, laissant planer une réelle inquiétude.

Montpellier dans l’attente

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite concernant la gravité exacte de la blessure de l’ancien taulier de l’ASSE. Le MHSC attend désormais de connaître les résultats des examens médicaux afin d’évaluer la durée d’indisponibilité de son nouveau milieu de terrain.

Cette blessure intervient au plus mauvais moment pour Florian Tardieu, qui espérait rapidement s’imposer dans le dispositif de Zoumana Camara avant le début du championnat.