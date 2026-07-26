A peine arrivé au stage de Divonne-les-Bains, Ian Cathro fait suer les joueurs de l’ASSE à grosses gouttes.

Le ton est donné. À peine arrivé au stage de préparation de Divonne-les-Bains, Ian Cathro impose déjà un rythme soutenu à son groupe. Les images diffusées par l’ASSE montrent un entraîneur très impliqué, multipliant les consignes et encourageant ses joueurs à maintenir une intensité maximale durant les exercices.

Le stage de l’ASSE placé sous le signe de l’intensité

Sur les vidéos publiées par le club, Ian Cathro apparaît au cœur des ateliers physiques et techniques, tapant régulièrement dans ses mains pour donner le tempo et pousser ses joueurs à ne jamais relâcher leurs efforts.

Le compte officiel de l’ASSE a d’ailleurs résumé cette première journée de stage avec un message sans équivoque : « En route les Verts ! Direction le stage de pré-saison. Jour 1 : début de stage sous le signe de l’intensité. »

Les efforts demandés par le technicien écossais ont rapidement laissé des traces. Sur plusieurs séquences, Maxime Bernauer apparaît les mains sur les genoux, en train de tirer la langue après une série d’exercices particulièrement exigeants.

Bernauer au bout de l’effort

Une image qui illustre parfaitement la charge de travail imposée par Ian Cathro dès les premiers jours du rassemblement. Le nouvel entraîneur stéphanois entend visiblement mettre son groupe au diapason avant le début de la saison.

À Divonne-les-Bains, les joueurs de l’ASSE enchaînent les séances intensives avec un objectif clair : monter rapidement en puissance pour être prêts dès les premières échéances officielles. Une chose est certaine, les Verts n’ont pas le temps de souffler.