Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Atalanta Bergame vient à nouveau de prendre des informations pour recruter l’attaquant de l’ASSE : Zuriko Davitashvili (25 ans).

L’avenir de Zuriko Davitashvili continue d’animer le mercato de l’ASSE. Après les approches de Besiktas et de l’Olympiakos, c’est désormais l’Atalanta Bergame qui insiste de nouveau pour recruter l’international géorgien de 25 ans.

L’ASSE attend 20 M€ pour Davitashvili

Selon Nicolò Schira, le club italien suit toujours de très près l’ailier de l’ASSE et a repris des renseignements ces dernières heures.Ce n’est pas la première offensive de l’Atalanta dans ce dossier. Début juillet, le récent vainqueur de la Ligue Europa avait déjà tenté sa chance avec une proposition estimée à 12 millions d’euros.

Une offre qui n’avait pas convaincu les dirigeants stéphanois. Aujourd’hui encore, Nicolò Schira confirme que le club bergamasque n’a pas abandonné l’idée de faire venir Davitashvili. Du côté de l’ASSE, la position n’a pas évolué. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Zuriko Davitashvili n’est pas considéré comme un joueur à vendre à tout prix.

Les dirigeants stéphanois estiment qu’ils maîtrisent totalement le dossier et n’ont aucune intention de céder leur attaquant à un prix inférieur à leurs attentes. Le message est clair : si un club souhaite convaincre les Verts, il devra présenter une offre largement supérieure aux 12 millions d’euros évoqués jusqu’à présent. Il faudra se rapprocher des 20 M€ !

Une préparation estivale qui interroge à l’ASSE

Après avoir débuté sur le banc face au Servette Genève, Davitashvili n’a pas participé au déplacement en Écosse pour affronter les Glasgow Rangers mercredi soir en Écosse (1-2)

L’attaquant de 25 ans a rejoint le stage de préparation de Divonne-les-Bains avec le reste du groupe stéphanois, pendant que les spéculations autour de son avenir continuent de se multiplier.

Malgré les nombreuses sollicitations, l’ASSE garde donc la main sur ce dossier et entend bien imposer ses conditions avant d’envisager un éventuel départ de son joueur.