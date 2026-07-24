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FRANCE

ASSE : Le grand ménage s’accélère chez les Verts

Par Wladimir DELCROS - 24 Juil 2026, 12:06
ASSE : Le grand ménage s’accélère chez les Verts

Alors que la préparation estivale se poursuit, l’ASSE continue de réduire un effectif devenu trop fourni. Plusieurs jeunes ont déjà quitté le Forez et d’autres dossiers sensibles restent ouverts dans le sens des départs.

Cinq jeunes ont déjà quitté le Forez

Après avoir enregistré les arrivées de Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo et Aaron Csongvai, l’ASSE devait forcément alléger son groupe. Selon les informations de Peuple Vert, l’opération dégraissage a bien démarré ces derniers jours.

Axel Dodote a été prêté à Pau, sans option d’achat, après avoir été testé avec les professionnels en début de préparation. Enzo Mayilla, revenu d’un prêt à Aubagne Air-Bel et buteur contre Biel-Bienne, s’est lui engagé avec Dunkerque pour trois saisons, plus une en option.

Nadé et Annan poussés vers la sortie

Jibril Othman, autre attaquant formé au club, a donc pris la direction de l’Aviron Bayonnais, en National. Un autre départ devrait suivre avec Jebryl Sahraoui, attendu à Aubagne Air-Bel sous la forme d’un prêt sans option d’achat, où il retrouverait Issiaka Touré.

Dans le groupe professionnel, quatre joueurs sont plus que jamais invités à se trouver une porte de sortie : Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic. Écartés du déplacement à Glasgow, ils ne semblent plus entrer dans les plans immédiats des Verts.

Nadé disposerait toujours d’une offre financièrement intéressante venue de l’étranger, tandis que des clubs de Championship suivent aussi sa situation. Pour Annan, un intérêt concret en provenance de République tchèque est apparu ces derniers jours.

Stassin et Davitashvili restent des dossiers à part

Les cas Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont plus nuancés. Absents eux aussi lors du dernier match amical, les deux joueurs restent parmi les plus grosses valeurs marchandes de l’effectif stéphanois.

Le club a ouvert la porte à un départ mais ne devrait pas les mettre totalement de côté. Stassin ne ferait pas encore l’objet de beaucoup d’intérêts concrets, alors que Davitashvili est beaucoup plus sollicité. Plusieurs offres auraient déjà été refusées, et l’Olympiacos reste chaud sur le dossier selon la presse grecque.

Des arrivées encore attendues

Dans le sens des arrivées, la situation s’est calmée mais ne devrait pas rester figée. Des discussions sont en cours pour un latéral gauche, un poste où un départ d’Annan pourrait accélérer les choses.

Un renfort offensif est également toujours espéré. L’ASSE s’était positionnée sur Killian Corredor, finalement parti au FC Nantes. En attendant, Irvin Cardona apparaît désormais comme une option crédible pour gratter du temps de jeu dans la doublette d’attaquants.

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