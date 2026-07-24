OM : le couperet est tombé pour les salaires du vestiaire

Alors que l’OM s’avance vers un été très mouvementé, la nouvelle direction doit composer avec un chantier prioritaire : alléger fortement la masse salariale. Les premiers départs ont déjà permis de dégager de l’air, mais le compte n’y est pas encore.

Une masse salariale à réduire de moitié

Selon les informations de Onze Mondial, la masse salariale de l’OM était estimée à 100 millions d’euros annuels au début de l’été. L’objectif fixé serait clair : la ramener autour de 50 millions d’euros, dans le cadre d’une sévère cure d’austérité.

Des départs déjà actés, mais encore insuffisants

Les sorties de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior ont permis d’économiser environ 15 millions d’euros. Il resterait donc encore 35 millions d’euros à trouver, ce qui laisse envisager d’autres mouvements dans l’effectif marseillais d’ici la fin du Mercato.

Le duo Stéphane Richard – Grégory Lorenzi doit désormais définir une nouvelle grille de rémunération. Des renégociations de contrats au sein du vestiaire ne seraient pas exclues, dans une logique très différente de celle menée ces dernières saisons.

Longoria et Benatia pointés du doigt

La gestion précédente, incarnée par Pablo Longoria et Medhi Benatia, est clairement visée. Un agent ayant travaillé avec les deux hommes estime que les salaires accordés étaient “démesurés par rapport au niveau réel des joueurs”.

Selon lui, l’OM aurait parfois raisonné avec des standards proches de Tottenham ou de l’Atlético Madrid, sans disposer du même modèle économique. Une critique qui résume le virage attendu cet été dans les Bouches-du-Rhône.