OM Mercato : la piste Djibril Sidibé se fait détruire !

Sur les ondes de RMC Sport, Maxime Chanot a allumé la piste Djibril Sidibé à l’OM.

Comme révélé ce mercredi par RMC Sport, l’Olympique de Marseille se serait intéressé à Djibril Sidibé pour renforcer sa défense en vue de la saison prochaine. Libre de tout contrat depuis son départ de Toulouse, le champion du monde 2018 représenterait une opportunité de marché à moindre coût pour le club phocéen, confronté à d’importantes difficultés financières cet été.

« Ce n’est pas sérieux de cibler un profil comme ça »

Une piste vivement critiquée par Maxime Chanot, désormais consultant pour RMC Sport. « Si j’avais su que l’OM viserait ce type de joueur, j’aurais prolongé ma carrière de deux ou trois ans. Ce n’est pas sérieux de cibler un profil comme ça », a lancé mercredi soir l’ancien défenseur central international luxembourgeois dans l’émission L’After Foot sur les ondes de RMC Sport.

Malgré ces critiques, Djibril Sidibé dispose d’une solide expérience du très haut niveau avec notamment un titre de champion du monde, plusieurs saisons en Ligue 1 et en Premier League, ainsi qu’une grande polyvalence, lui permettant d’évoluer aussi bien au poste de latéral droit que dans l’axe de la défense. Un profil qui pourrait séduire les dirigeants marseillais dans leur quête de renforts à moindre coût.