Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Convoité par l’OL et l’OM au mercato estival, Nabil Bentaleb (31 ans) s’est rapproche d’un club ces dernières heures.

Nabil Bentaleb (31 ans) dispose désormais d’une nouvelle proposition en Ligue 1. Convoité notamment par l’OM et l’OL, le milieu algérien n’a toujours pas tranché malgré une offre de prolongation formulée par le LOSC.

Le LOSC attend toujours sa réponse

Toujours sans club malgré une proposition de prolongation du LOSC, Nabil Bentaleb poursuit sa réflexion. Le milieu de terrain algérien de 31 ans profite actuellement de ses vacances, moins de trois semaines après l’élimination de l’Algérie face à la Suisse (2-0), le 3 juillet. Selon Onze Mondial, le joueur n’a toujours pas donné sa réponse au club nordiste.

Plusieurs clubs se sont positionnés ces dernières semaines. Parmi eux figure l’OL, où Paulo Fonseca souhaite retrouver son ancien joueur. Les deux hommes se connaissent parfaitement après avoir travaillé ensemble au LOSC lors de la saison 2023-2024. Le technicien portugais ferait le maximum pour convaincre Bentaleb de rejoindre le Rhône.

Paulo Fonseca pousse pour le faire venir

Le journaliste Marc Mechenoua affirme que l’OL a déjà transmis une offre de contrat à Nabil Bentaleb. La durée de cet engagement n’a toutefois pas filtré. Le discours de Paulo Fonseca pèserait également dans la réflexion de l’international algérien.

Également cité parmi les clubs intéressés, l’OM continue de suivre la situation du milieu de terrain. Alors que les vacances de Nabil Bentaleb touchent bientôt à leur fin, le moment de prendre une décision approche. Le joueur devra désormais choisir entre prolonger au LOSC ou relever un nouveau défi, avec notamment l’OL et l’OM toujours dans le paysage.