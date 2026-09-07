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FRANCE

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Sinayoko a dégoûté les Marseillais »

Par Bastien Aubert - 7 Sep 2026, 08:00
Lassine Sinayoko (PFC)

En clôture de la 3e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a été dominé le Paris FC (2-3) sur un triplé de Lassine Sinayoko. Analyse.

En pleine canicule, un bon coup de clim’ est vite arrivé au Vélodrome : Lassine Sinayoko a glacé l’ambiance dès la 30e seconde de jeu avant de récidiver un bon quart d’heure plus tard. Si Amine Gouiri avait eu la bonne idée d’égaliser entre temps, il restera que cet OM a été trahi par sa défense et n’a pas su rivaliser avec le plan de jeu proposé par Liam Rosenior et ses multiples flèches offensives.

Gouiri, le sauveur du soir

Manque d’impact au milieu, lenteur derrière et peu de combinaisons devant… À 1-2 à la pause et avec du bois touché par le discret Igor Paixão (39e), les Marseillais ont trouvé des ressources insoupçonnées par la suite.  Bien servi par le remuant Amine Harit, Gouiri remettait l’OM à égalité d’une belle sublime reprise côté opposé (2-2, 53e). 

Egan-Riley dans tous les mauvais coups 

Rassérénés, sans être géniaux, les Marseillais ont alors fait bloc et surtout jeu égal avec leurs adversaires du soir. C’est finalement contre le cours du jeu que Sinayoko crucifiait les Marseillais : la frappe de Moses Simon était déviée par une main décollée du lourd CJ Egan Riley, qui offrait le but du 2-3 à ce diable Sinayoko sur penalty (2-3, 86e). Cruel, mais quand on ne sait pas gagner un match, encore faut-il savoir ne pas le perdre…

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