OM : Balerdi fait halluciner l’Italie et les supporters marseillais pour ses débuts à la Roma

Parti de l’OM cet été, Leonardo Balerdi a déjà séduit la presse et les supporters italiens lors de sa première apparition avec l’AS Roma face à l’Atalanta.

Leonardo Balerdi n’a pas attendu longtemps pour se faire remarquer en Italie. Transféré de l’OM à l’AS Roma cet été, le défenseur argentin a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs samedi soir, lors de la victoire renversante des Giallorossi contre l’Atalanta (2-1).

Balerdi déjà adopté à Rome

Entré en jeu à la 67e minute à la place d’Evan Ndicka, Balerdi a rapidement affiché de la sérénité et de l’autorité dans une rencontre pourtant très disputée. La Roma a finalement renversé l’Atalanta dans les dernières minutes grâce à Mario Hermoso et Matias Soulé.

Mais c’est surtout la prestation de l’ancien Marseillais qui a retenu l’attention en Italie. Il Messaggero et La Gazzetta dello Sport lui ont attribué la note de 6,5, tandis qu’Il Tempo est allé jusqu’à 7, comme relayé par Foot Mercato. Plusieurs médias ont notamment souligné sa personnalité, sa capacité à prendre des responsabilités et la qualité de son entrée en jeu.

Un accueil particulièrement positif pour celui qui avait parfois été critiqué pour son irrégularité durant ses années à l’OM. Beaucoup de supporters marseillais ont d’ailleurs été estomaqués par ce qu’ils ont vu de leur ancien joueur, très conspué par le Vélodrome en amical face à l’Atlético il n’y a pas si longtemps que cela.

Future star à Rome ?

Dans le système de Gian Piero Gasperini, Balerdi pourrait rapidement avoir un rôle important. L’entraîneur de la Roma a d’ailleurs souligné après la rencontre l’impact de son entrée, expliquant que les changements défensifs avaient permis à son équipe de retrouver du dynamisme.

Avec seulement une vingtaine de minutes disputées, il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions. Mais Leonardo Balerdi a réussi son premier examen en Serie A et semble déjà avoir marqué des points auprès de son nouvel environnement.

Après avoir quitté l’OM, l’international argentin tient donc peut-être l’occasion de relancer définitivement sa carrière et de montrer une autre image de lui en Italie.