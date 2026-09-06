OM : JuL offre une bouffée d’air aux finances marseillaises

L’OM a officialisé la prolongation de son partenariat avec D’Or et de Platine, le label fondé par JuL. Une collaboration qui entre dans sa cinquième saison et tombe à point nommé pour les finances du club phocéen.

Une cinquième saison avec D’Or et de Platine

L’histoire se poursuit entre l’OM et JuL. Le club marseillais a annoncé le renouvellement de son partenariat avec D’Or et de Platine, le label de l’artiste, pour une cinquième saison consécutive. Le logo du partenaire apparaîtra désormais en haut du dos du maillot olympien, juste au-dessus du nom des joueurs.

Ce changement sera visible dès ce dimanche, à l’occasion de la réception du Paris FC au stade Vélodrome (20h45). Il vient renforcer une association entre deux marques particulièrement identifiées à Marseille, comme le souligne également Onze Mondial.

Une officialisation largement saluée

La prolongation a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux. Au-delà de l’attachement affiché par JuL pour son club de cœur, cet accord garantit à son label une exposition importante sur les maillots marseillais.

Officiel : l’OM prolonge son partenariat avec JuL. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2096316634331750771

Les détails financiers de cette prolongation n’ont pas été communiqués. La fidélité d’un partenaire déjà installé permet néanmoins à l’OM de consolider ses recettes commerciales, sans devoir repartir à la recherche d’un nouvel annonceur.

Un accord bienvenu sous l’œil de la DNCG

Cette signature intervient dans un contexte économique délicat. L’OM a enregistré une perte nette de 104,8 millions d’euros lors de l’exercice 2024-2025, tandis que ses dépenses ont dépassé 315 millions d’euros. Sa masse salariale chargée s’élevait, elle, à plus de 153 millions d’euros.

En juin dernier, la DNCG a décidé d’encadrer la masse salariale et les indemnités de mutation du club pour la saison 2026-2027. Chaque revenu supplémentaire compte donc pour la direction phocéenne. Ce partenariat fidèle offre à l’OM un peu de stabilité dans une période où ses comptes restent étroitement surveillés.