Alors que l’OM serait frappé par une cure d’austérité sans précédent, la situation de Frank McCourt interpelle.

L’OM traverse une zone grise qui dure. Après plusieurs mercatos marqués par des investissements importants, le club phocéen semble désormais engagé dans une cure d’austérité beaucoup plus stricte. Une situation qui alimente forcément les interrogations autour de Frank McCourt.

« Plus aucun doute » pour McCourt à l’OM ?

Le propriétaire américain pourrait-il bientôt passer la main ? Pour Guillaume Dacquet, la réponse semble désormais très claire. Le journaliste de Zone Foot Media n’a pas caché son sentiment concernant l’avenir de Frank McCourt à Marseille. Selon lui, la question ne serait même plus de savoir si l’Américain va vendre l’OM, mais plutôt de connaître l’identité de son éventuel successeur. « À voir à qui McCourt lâchera le club. Mais y’a plus aucun doute sur le fait qu’il va quitter le navire d’ici peu », a déclaré Guillaume Dacquet. Une sortie particulièrement forte, qui risque évidemment de relancer les spéculations autour de l’avenir de l’OM.

Cette nouvelle déclaration intervient dans un contexte financier très particulier. L’Olympique de Marseille doit continuer à maîtriser ses dépenses et sa masse salariale, alors que le club a déjà procédé à plusieurs ventes importantes ces derniers mois. Cette stratégie tranche forcément avec certaines périodes de l’ère McCourt, durant lesquelles l’OM avait affiché davantage d’ambitions sur le marché des transferts. Forcément, certains observateurs s’interrogent. La réduction des dépenses est-elle simplement une étape destinée à assainir les finances du club ou constitue-t-elle également le signe d’un changement plus profond dans la stratégie de McCourt ?

Qui pourrait reprendre l’OM ?

C’est justement l’inconnue principale. Si Frank McCourt venait réellement à vendre l’Olympique de Marseille, encore faudrait-il connaître l’identité du potentiel repreneur. Pour l’heure, aucune information officielle ne permet d’annoncer un futur propriétaire. Les spéculations pourraient toutefois rapidement se multiplier si le propriétaire américain confirmait son intention de quitter le club. Car une éventuelle vente de l’OM constituerait évidemment un événement majeur dans le football français.

Il faut toutefois rester prudent. À ce stade, le départ de Frank McCourt est loin d’être officiellement acté par l’OM même si situation financière actuelle et la cure d’austérité alimentent néanmoins les interrogations. Stéphane Richard a de plus écarté toute idée de départ mercredi sur les ondes de RMC Sport.