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FRANCE

OM : Genesio tient peut-être un nouveau taulier… et c’est inattendu !

Par William Tertrin - 4 Sep 2026, 16:20

Confronté à un manque de solutions au milieu de terrain, Bruno Genesio explore une piste étonnante qui pourrait rapidement prendre de l’importance à l’OM.

L’OM va devoir composer avec un secteur particulièrement affaibli. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont indisponibles, tandis que Quinten Timber a quitté le club cet été. Une situation qui pousse Bruno Genesio à explorer des solutions alternatives.

Et l’une d’elles est pour le moins inattendue : Ulisses Garcia a été testé au milieu de terrain à l’entraînement. Le technicien marseillais l’a confirmé vendredi en conférence de presse avant le match face au Paris FC, expliquant vouloir profiter de la polyvalence de certains joueurs pour compenser le manque de profondeur.

Genesio tente le pari Ulisses Garcia

« On tente des choses à l’entraînement avec Ulisses Garcia qui a été testé au milieu », a expliqué Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM estime que le Suisse possède certaines qualités pouvant lui permettre d’évoluer dans une position plus axiale.

Arrivé à Marseille comme latéral gauche, Garcia connaît donc une nouvelle évolution sous les ordres de Genesio. Le joueur de 30 ans revient d’un prêt à Sassuolo, où il a disputé 13 rencontres de Serie A en 2025-2026, dont 10 comme titulaire.

Une solution dictée par les circonstances

Ce repositionnement ne signifie pas forcément qu’Ulisses Garcia deviendra un milieu à part entière. Il s’agit avant tout d’une réponse aux circonstances actuelles. Genesio doit gérer les absences de Kondogbia et Nnadi, tout en composant avec le départ de Timber.

Le coach marseillais pourra également compter sur le jeune Nouhoum Kamissoko, appelé dans le groupe pour la rencontre face au Paris FC. Genesio entend par ailleurs donner leur chance aux jeunes et exploiter au maximum la polyvalence de son effectif.

Pour Ulisses Garcia, cette expérience au milieu pourrait donc rapidement devenir une véritable opportunité. Alors que l’OM manque de solutions dans l’entrejeu, le Suisse pourrait être amené à dépanner dans une zone où personne ne l’attendait réellement.

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