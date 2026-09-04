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FRANCE

RC Lens Mercato : un taulier de Toppmöller observé par plusieurs géants européens

Par William Tertrin - 4 Sep 2026, 16:40

Très performant depuis son arrivée au RC Lens, Matthieu Udol aurait suscité plusieurs intérêts cet été, mais le club artésien n’a jamais envisagé de laisser partir son piston gauche.

Matthieu Udol a été l’un des joueurs les plus importants du RC Lens lors de la saison 2025-2026. Arrivé en provenance du FC Metz à l’été 2025, le défenseur de 30 ans s’est rapidement imposé sur le côté gauche et a bouclé son premier exercice artésien avec 40 matchs disputés, 3 buts et 10 passes décisives !

Selon les informations de RMC, ses performances n’ont pas laissé indifférents plusieurs clubs lors du mercato estival. Un club de premier plan en Premier League, mais également Sunderland et la Juventus, auraient manifesté un intérêt pour le latéral gauche français.

Le RC Lens a immédiatement fermé la porte

Malgré ces sollicitations, le Racing n’aurait jamais ouvert la porte à un départ. Le club considère Matthieu Udol comme un élément essentiel de son dispositif, au point de ne pas vouloir entrer en négociations.

Une position qui s’explique aussi par son importance sportive. La saison dernière, Udol a notamment terminé deuxième meilleur passeur du championnat, tout en affichant un temps de jeu particulièrement élevé, au point de devenir un candidat crédible à l’équipe de France.

Désormais engagé dans une nouvelle saison avec le RC Lens et appelé à découvrir la Ligue des champions, le piston gauche semble donc bien parti pour rester un pilier du projet lensois. Pour le Racing, le message est clair : Matthieu Udol n’est pas à vendre.

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