Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Devant la grave blessure de Maik Nawrocki, le RC Lens a tranché au sujet de l’arrivée d’un joker médical.

Le RC Lens a rapidement dû se pencher sur les conséquences de la blessure de Maik Nawrocki. Victime d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche, le défenseur de 25 ans sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Une absence qui aurait pu pousser les dirigeants lensois à se tourner vers le marché des jokers médicaux. Mais la tendance est désormais claire.

Le RC Lens ne recrutera pas de joker médical

Comme l’expliquait déjà L’Équipe hier, le RC Lens n’envisage pas, pour le moment, de recruter un joker médical afin de compenser l’absence de Nawrocki. Une information désormais confirmée par La Voix du Nord. Le staff lensois aurait donc décidé de faire confiance aux forces présentes dans l’effectif plutôt que de se précipiter sur le marché.

Une décision qui montre également que les dirigeants ne souhaitent pas bouleverser leurs plans à la suite de cette blessure. Dino Toppmöller devra donc composer avec les joueurs actuellement disponibles. L’entraîneur lensois va devoir réorganiser sa défense afin de compenser l’absence de Nawrocki. L’objectif sera désormais de trouver rapidement une nouvelle stabilité dans ce secteur.

Une décision qui peut encore évoluer ?

Le technicien allemand espère notamment pouvoir compter sur ses autres défenseurs pour absorber cette longue indisponibilité. La profondeur de l’effectif sera forcément mise à rude épreuve dans les prochaines semaines. Le fait de ne pas recruter de joker médical pour le moment ne signifie toutefois pas que le dossier est définitivement fermé.

La situation pourrait être réévaluée en fonction des performances de l’équipe, des éventuelles nouvelles blessures et des besoins du staff. Mais à l’heure actuelle, la position du RC Lens est claire : aucune arrivée n’est prévue pour remplacer Nawrocki. Le club préfère donner sa chance aux joueurs déjà présents.