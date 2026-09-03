Plus de deux mois seulement après avoir quitté le RC Lens pour s’asseoir sur le banc de Crystal Palace, Pierre Sage serait déjà en plein doute.

Le début d’aventure de Pierre Sage à Crystal Palace ne se passe pas exactement comme prévu. Selon Romain Molina, l’ancien coach à succès du RC Lens aurait fait part de plusieurs frustrations en interne concernant les choix opérés par sa direction.

Sage personnellement impliqué pour Malick Fofana

Le mercato n’aurait pas exactement pris la direction espérée par l’ancien entraîneur de l’OL et du RC Lens. Certains joueurs recrutés par Crystal Palace ne correspondraient pas forcément aux profils souhaités par Sage. À l’inverse, plusieurs pistes appréciées par le coach français n’auraient pas fait l’objet des offensives qu’il espérait. Le dossier Malick Fofana aurait notamment cristallisé les frustrations du technicien. Bien connu de Pierre Sage depuis leur passage commun à l’OL, l’international belge représentait une cible particulièrement appréciée par l’entraîneur.

Sage se serait même personnellement impliqué dans les discussions. Le coach aurait pris son téléphone afin de convaincre son ancien joueur de rejoindre Londres, en lui présentant notamment les perspectives européennes offertes par Crystal Palace, son projet de jeu ainsi que les attraits de la vie londonienne. Une démarche qui n’a finalement pas porté ses fruits. Fofana a choisi une autre destination et s’est engagé avec Sunderland.

Les dernières recrues peuvent-elles calmer les tensions ?

Crystal Palace a toutefois accéléré dans les dernières heures du mercato avec plusieurs arrivées, parmi lesquelles Ben Chilwell, Quinten Timber, Dario Osorio et Honest Ahanor. Reste désormais à savoir si ces renforts correspondent réellement aux attentes de Pierre Sage et permettront de répondre à ses principales préoccupations.

Une chose est certaine : après avoir quitté le RC Lens pour relever un nouveau défi en Premier League, le technicien français découvre déjà les exigences et les rapports de force d’un projet anglais. Et si les résultats ne suivent pas rapidement, ses désaccords supposés avec sa direction pourraient rapidement devenir un sujet à surveiller.