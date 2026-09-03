Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le FC Barcelone est encore loin d’avoir abandonné l’idée de recruter Julian Alvarez (Atlético, 26 ans) au mercato… hivernal.

Le FC Barcelone n’aurait toujours pas renoncé à Julian Alvarez. Alors que le dossier semblait particulièrement compliqué ces derniers mois, une ouverture inattendue pourrait permettre au club catalan de relancer la piste de l’attaquant de l’Atlético de Madrid lors du prochain mercato hivernal.

L’Atlético prêt à ouvrir la porte cet hiver ?

Selon José Alvarez, journaliste d’El Chiringuito, le Barça serait désormais convaincu que l’Atlético pourrait lui-même ouvrir la porte à un départ de Julian Alvarez cet hiver. Un scénario particulièrement surprenant, alors que l’international argentin reste l’un des joueurs les plus importants de l’effectif madrilène. Toujours selon le journaliste espagnol, une opération autour de 150 millions d’euros pourrait être envisagée. Un montant considérable, mais qui ne serait pas nécessairement figé.

La situation pourrait notamment évoluer en fonction du temps de jeu accordé à Julian Alvarez par Diego Simeone. Les relations entre l’attaquant argentin et son entraîneur seraient actuellement tendues, ce qui pourrait contribuer à fragiliser sa situation au sein du club madrilène. Si Alvarez venait à être régulièrement écarté ou à perdre une place importante dans la hiérarchie offensive, l’Atlético pourrait alors être davantage disposé à écouter les offres.

Le FC Barcelone a une dernière carte à jouer

Pour le FC Barcelone, cette éventuelle ouverture constituerait évidemment une excellente nouvelle. Le club catalan suit depuis longtemps le profil de Julian Alvarez et pourrait profiter d’un contexte devenu plus favorable pour tenter sa chance. Surtout, José Alvarez affirme que le Barça devrait être en mesure de respecter les règles du fair-play financier cet hiver. Un élément essentiel, puisque la situation économique et salariale du club catalan a longtemps constitué l’un des principaux obstacles à la réalisation de certaines opérations majeures.

Le Barça disposerait donc potentiellement de davantage de marge de manœuvre au moment où le marché hivernal ouvrira ses portes. Malgré ces signaux positifs, le recrutement de Julian Alvarez resterait extrêmement difficile. À 26 ans, l’Argentin représente un investissement majeur et l’Atlético n’aurait aucune raison de faciliter son départ à prix réduit. Tout dépendra donc de l’évolution de sa situation à Madrid dans les prochains mois.