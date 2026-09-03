Lamine Yamal (FC Barcelone, 19 ans) à Paris, un certain Ousmane Dembélé (PSG, 29 ans) aime ça !

Lamine Yamal continue de faire parler de lui en ce début de saison. Auteur de 2 buts en 3 matches, le crack du FC Barcelone s’est offert quelques jours loin des terrains mais il ne passe jamais vraiment inaperçu.

Yamal retrouvera bientôt Paris… avec le Barça

Profitant d’un court moment de liberté, Yamal s’est offert une escapade à Paris. Le jeune Barcelonais a partagé plusieurs images de son passage dans la capitale française sur ses réseaux sociaux, attirant rapidement l’attention des supporters du PSG. Il faut dire que cette visite parisienne intervient à quelques semaines d’un rendez-vous particulièrement attendu.

Le 20 octobre prochain, Lamine Yamal retrouvera la capitale, mais dans un tout autre contexte. Le FC Barcelone se déplacera au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, dans une affiche qui promet déjà énormément. Une rencontre forcément spéciale pour les supporters parisiens, mais aussi pour certains joueurs du PSG. Et notamment pour Ousmane Dembélé.

L’international français connaît parfaitement la maison barcelonaise, lui qui a porté le maillot du Barça avant de rejoindre Paris en 2023. Depuis son arrivée au PSG, Dembélé a changé de dimension, jusqu’à devenir l’une des figures majeures du projet parisien. Son évolution sous Luis Enrique l’a même conduit jusqu’au Ballon d’Or.

Le like de Dembélé qui interpelle

Sur X, plusieurs supporters du PSG ont remarqué un petit détail sur la publication de Lamine Yamal consacrée à son séjour parisien : Ousmane Dembélé a liké le post. Un geste anodin en apparence, mais forcément remarqué lorsqu’il concerne deux des joueurs les plus spectaculaires de leur génération.

Dembélé et Yamal ont d’ailleurs souvent été rapprochés pour leur style de jeu, leur capacité à éliminer leurs adversaires et leur créativité sur les côtés. Le Français, qui a lui-même connu le Barça, peut évidemment mesurer mieux que personne l’immense potentiel de son jeune successeur.

Alors, simple like entre deux stars du football ? Très probablement, mais à l’approche d’un PSG-Barça XXL, le timing suffit à faire réagir les supporters. Au-delà des réseaux sociaux, c’est surtout sur le terrain que les deux hommes seront attendus. Le rendez-vous du 20 octobre aura donc une saveur particulière. Paris accueille Barcelone, Dembélé retrouve son ancien club et Yamal découvrira une nouvelle fois le Parc des Princes dans une ambiance qui s’annonce électrique.