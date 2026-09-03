Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Pleinement engagé à l’OM selon Stépane Richard, Frank McCourt va encore devoir remettre au point pour renflouer les caisses du club phocéen.

Frank McCourt n’en a visiblement pas terminé avec les chèques à l’OM. Le mercato estival a pourtant permis à Marseille de réaliser plusieurs opérations importantes, notamment sur le plan des ventes et de la masse salariale. Mais cela ne serait toujours pas suffisant pour atteindre les objectifs présentés à la DNCG et à l’UEFA au mois de juin.

McCourt encore sollicité à l’OM

Selon L’Équipe, les efforts réalisés par l’OM sur le marché des transferts ne permettent pas encore de combler totalement le déficit attendu. Le club doit poursuivre son travail sur deux fronts : les plus-values réalisées sur les transferts et la réduction de la masse salariale. Un proche de Frank McCourt résume clairement la situation : Marseille serait encore « loin du compte ».

« Tant en termes de plus-value sur les transferts qu’en termes de masse salariale, on est encore loin du compte, confie-t-il à L’Équipe. Il va devoir remettre au pot. » Conséquence directe, le propriétaire américain devrait une nouvelle fois mettre la main à la poche afin d’accompagner financièrement le club. Un scénario qui n’a finalement rien de surprenant. Depuis plusieurs années, McCourt a déjà injecté des sommes importantes pour soutenir l’OM et lui permettre de poursuivre son développement. Et malgré les efforts consentis sur le mercato, les comptes olympiens restent sous pression.

Le clan McCourt garde un œil sur l’OM

Signe que le sujet est pris très au sérieux, plusieurs représentants du propriétaire étaient présents récemment à la Commanderie. Joe Riley, le nouveau CEO de McCourt Global, faisait notamment partie du déplacement, accompagné de plusieurs membres du premier cercle de l’actionnaire.c Le message envoyé en interne semble donc clair : les objectifs financiers fixés à Marseille restent une priorité et le propriétaire américain entend suivre leur réalisation de très près.

Dans ce contexte financier tendu, l’OM peut toutefois compter sur quelques bonnes nouvelles. Le club devrait notamment récupérer des pourcentages sur les futures plus-values réalisées lors des reventes d’Iliman Ndiaye et Jonathan Rowe, grâce aux accords négociés lors de leurs départs respectifs. Des recettes qui ne devraient évidemment pas bouleverser la situation économique du club, mais qui constituent toujours un petit coup de pouce bienvenu.