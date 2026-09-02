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FRANCE

OM : Richard fixe l’objectif de la saison à Genesio

Par Fabien Chorlet - 2 Sep 2026, 18:57
Stéphane Richard, le président de l'OM

Stéphane Richard a dévoilé les ambitions fixées à Bruno Genesio et à son groupe pour cette saison 2026-2027.

À quoi peut prétendre l’Olympique de Marseille cette saison ? Après un été marqué par de nombreux mouvements dans son effectif, le club phocéen s’apprête désormais à mener de front la Ligue 1 et la Ligue Europa. Deux compétitions sur lesquelles Stéphane Richard a été interrogé ce mercredi lors de son passage dans Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

Une qualification européenne comme objectif de la saison

Contrairement à certains de ses prédécesseurs, le président marseillais préfère ne pas fixer de classement précis à atteindre en championnat. Il estime néanmoins que l’effectif à la disposition de Bruno Genesio doit permettre à l’OM de retrouver une Coupe d’Europe la saison prochaine. Quant à la Ligue Europa, pas question de la sacrifier.

« Sportivement, je n’en ai pas donné car j’ai souvent entendu des objectifs qui n’ont jamais été atteints. Cependant, on a une équipe qui doit nous permettre de poursuivre notre parcours européen. C’est sûr qu’on a l’objectif de jouer une compétition européenne et la C3 sera jouée à fond », a expliqué Stéphane Richard.

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