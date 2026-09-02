À LA UNE DU 2 SEP 2026
[18:57]OM : Richard fixe l’objectif de la saison à Genesio
[18:48]OM : Richard lâche des bombes sur la vente du club et Genesio !
[18:35]OM : Richard fait des annonces fortes sur le mercato, une recrue en approche ?
[18:20]RC Lens Mercato : un départ de dernière minute officialisé !
[18:00]Stade Rennais Mercato : notre bilan complet d’un été ambitieux mais imparfait !
[17:40]ASSE : l’équipe type de Cathro après le mercato estival
[17:20]OM Mercato : un joueur libre ou un joker à Marseille ? Le verdict est tombé !
[17:00]FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour les salaires des dernières recrues !
[16:40]LOSC Mercato : Létang annonce encore 4 départs, 2 bonnes nouvelles pour Ancelotti avant Toulouse
[16:15]OM : Stéphane Richard au cœur d’une énorme polémique, les Marseillais explosent !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Richard lâche des bombes sur la vente du club et Genesio !

Par Fabien Chorlet - 2 Sep 2026, 18:48
Stéphane Richard et Bruno Genesio en conférence de presse

Invité de Rothen s’enflamme ce mercredi, Stéphane Richard a fait plusieurs révélations sur Bruno Genesio et l’avenir de l’OM.

Invité ce mercredi soir de l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC, le président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard, est revenu sur l’été agité du club phocéen. En plus de faire plusieurs annonces fortes sur le mercato marseillais, le successeur de Pablo Longoria s’est également exprimé sur Bruno Genesio. Mécontent de la tournure prise par le mercato et notamment du possible départ d’Igor Paixão, l’entraîneur olympien aurait été proche de quitter l’OM cet été. Une situation confirmée à demi-mot par son président. « Je me félicite tous les jours qu’il soit là ! Bruno ne fait pas du chantage que si un tel part, je pars. Mais on n’était pas loin du point de rupture avec le dossier Paixao. »

« L’OM n’est pas à vendre »

Le président olympien a ensuite assuré que l’OM n’était pas à vendre et réaffirmé la volonté de Frank McCourt de poursuivre son aventure à la tête du club marseillais. « Il n’a pas fermé le robinet et s’engage à payer les pertes prévisionnelles sur la saison. Le football ne devrait pas être dépend de gens comme Frank McCourt. Frank McCourt est prêt à accueillir des investisseurs dans le capital de l’OM. Le club n’est pas à vendre mais après 10 ans, il a décidé qu’il était temps d’accueillir de nouveaux investisseurs. »

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot