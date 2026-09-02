OM : Richard lâche des bombes sur la vente du club et Genesio !

Invité de Rothen s’enflamme ce mercredi, Stéphane Richard a fait plusieurs révélations sur Bruno Genesio et l’avenir de l’OM.

Invité ce mercredi soir de l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC, le président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard, est revenu sur l’été agité du club phocéen. En plus de faire plusieurs annonces fortes sur le mercato marseillais, le successeur de Pablo Longoria s’est également exprimé sur Bruno Genesio. Mécontent de la tournure prise par le mercato et notamment du possible départ d’Igor Paixão, l’entraîneur olympien aurait été proche de quitter l’OM cet été. Une situation confirmée à demi-mot par son président. « Je me félicite tous les jours qu’il soit là ! Bruno ne fait pas du chantage que si un tel part, je pars. Mais on n’était pas loin du point de rupture avec le dossier Paixao. »

« L’OM n’est pas à vendre »

Le président olympien a ensuite assuré que l’OM n’était pas à vendre et réaffirmé la volonté de Frank McCourt de poursuivre son aventure à la tête du club marseillais. « Il n’a pas fermé le robinet et s’engage à payer les pertes prévisionnelles sur la saison. Le football ne devrait pas être dépend de gens comme Frank McCourt. Frank McCourt est prêt à accueillir des investisseurs dans le capital de l’OM. Le club n’est pas à vendre mais après 10 ans, il a décidé qu’il était temps d’accueillir de nouveaux investisseurs. »