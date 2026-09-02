OM : Richard fait des annonces fortes sur le mercato, une recrue en approche ?

Invité ce mercredi de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le président de l’OM, Stéphane Richard, a fait plusieurs annonces sur le mercato marseillais.

Au lendemain de la fermeture du mercato estival, Stéphane Richard a pris publiquement la parole. Le président de l’Olympique de Marseille était l’invité ce mercredi soir de l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC.

Richard dresse le bilan du mercato de l’OM

Stéphane Richard a notamment fait le point sur la situation économique du club phocéen et dressé le bilan du mercato estival. « On n’a pas atteint les objectifs si on raisonne en termes de masse salariale de la saison 2026-2027. On n’y est pas, mais on a fait le maximum en fonction du marché. Il faut pouvoir vendre, et on n’a pas voulu brader les joueurs. Grégory Lorenzi a fait un super travail. Cet été, on a réduit la masse salariale de 30 à 35 % », a confié le nouveau président marseillais, avant de confirmer que certains joueurs devraient accepter une baisse de salaire. « Des joueurs ont accepté de prolonger avec une baisse de salaire pour la saison à venir. J’ai estimé qu’il fallait attendre la fin du mercato pour le faire. Ça va concerner trois, quatre joueurs. Forcément les gros salaires. »

Richard laisse la porte ouverte à une recrue

Stéphane Richard a ensuite révélé qu’aucun autre départ ne devrait intervenir cet été, malgré un mercato encore ouvert dans certains pays. En revanche, le président de l’OM n’a pas totalement fermé la porte à l’arrivée d’un joueur libre à Marseille dans les prochaines semaines.