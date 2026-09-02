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LOSC Mercato : Létang annonce encore 4 départs, 2 bonnes nouvelles pour Ancelotti avant Toulouse

Par Fabien Chorlet - 2 Sep 2026, 16:40
Olivier Létang et Davide Ancelotti

Davide Ancelotti et Olivier Létang étaient présents ce mercredi en conférence de presse du côté du LOSC.

Lors du dernier jour du mercato estival, le LOSC a enregistré deux nouvelles recrues : Maurits Kjærgaard et Ayase Ueda. Et les deux derniers renforts estivaux lillois sont déjà disponibles pour jouer ce jeudi (20h45) contre Toulouse, en match d’ouverture de la troisième journée de Ligue 1. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi Davide Ancelotti en conférence de presse.

« Kjærgaard et Ueda sont disponibles pour Toulouse »

« Ils sont bien intégrés et ce n’est pas forcément un problème qu’ils n’aient pas eu beaucoup de temps d’entraînement avec le groupe parce qu’ils avaient déjà une dynamique avec leur ancien club. Ils sont arrivés dans un bon état physique. Ils sont disponibles pour Toulouse. Ce sont de bons joueurs et ils sont prêts », a expliqué le coach des Dogues.

Létang annonce quatre nouveaux départs à venir

Également présent en conférence de presse pour présenter les recrues estivales, Olivier Létang s’est, lui, exprimé sur le mercato estival lillois, annonçant que quatre joueurs pourraient encore quitter le club, le marché des transferts étant toujours ouvert dans certains pays.

« Quatre joueurs sont susceptibles de bouger comme Mohamed Bayo pour un transfert définitif. Tiago Morais est en discussions avec un certain nombre de clubs. Angel Yondjo pourrait être amené à bouger dans la semaine. Arnaud Bodart, une très bonne personne, a une place et du relationnel avec un certain nombre de joueurs », a révélé le président du LOSC.

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