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FRANCE

OL : pluie de bonnes nouvelles pour Fonseca avant Auxerre

Par Fabien Chorlet - 2 Sep 2026, 15:50
Axel Tuanzebe sous le maillot de Burnley

À deux jours de la réception de l’AJ Auxerre, plusieurs nouvelles devraient donner le sourire à Paulo Fonseca et à l’OL.

Après sa semaine noire, marquée par l’élimination en barrages de la Ligue des Champions face au Fenerbahçe, puis le match nul concédé à domicile contre Le Havre (1-1) en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais reçoit ce vendredi (19h) l’AJ Auxerre, à l’occasion de la troisième journée de championnat. Une nouvelle occasion pour les Gones de se relancer devant leur public.

Cinq absents et un incertain du côté d’Auxerre

Pour ce déplacement à Lyon, l’AJA sera particulièrement diminuée. En plus des blessés de longue date que sont Bryan Okoh, Marvin Senaya et Assane Dioussé, Sékou Fofana, toujours en phase de reprise, et Axel Tuanzebe, recrue phare d’Auxerre en cette fin de mercato mais pas encore à 100 %, seront également absents, comme l’a annoncé ce mercredi après-midi Will Still en conférence de presse d’avant-match. Malade, Fredrik Oppegård est, en plus de cela, incertain. « Fredrik Oppegård est malade, Sékou Fofana poursuit son rétablissement, Axel Tuanzebe a besoin de préparation. Cameron Archer est apte pour vendredi », a confié l’entraîneur auxerrois.

Arrivé, comme Axel Tuanzebe, à Auxerre lors du dernier jour du mercato estival en provenance de Southampton, Cameron Archer est, lui, bien disponible pour cette rencontre face à l’OL.

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