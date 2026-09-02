OL : le transfert de Nakamura enfin sur le point d’être officialisé

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le feuilleton touche enfin à sa fin. Retardée par les longues hésitations de Malick Fofana entre Sunderland et Crystal Palace, l’arrivée de Keito Nakamura à l’Olympique Lyonnais va finalement se concrétiser. Le Japonais doit s’engager comme joker Ligue 1 dans les prochaines heures, sauf ultime coup de théâtre.

Le départ de Fofana a bloqué Nakamura

Malick Fofana aura fait vivre une dernière journée de mercato particulièrement éprouvante aux dirigeants lyonnais. Alors que l’OL avait trouvé un accord pour son transfert, l’international belge a longtemps hésité entre deux clubs de Premier League.

Crystal Palace a tenté de détourner l’opération dans les dernières heures, mais Fofana a finalement accepté de rejoindre Sunderland. Une décision prise très tardivement qui a eu des conséquences directes sur le recrutement lyonnais.

Tant que la vente du Belge n’était pas définitivement conclue, l’OL ne pouvait pas finaliser l’arrivée de Keito Nakamura. Le club rhodanien devait attendre de récupérer l’argent du transfert et de libérer une place dans son effectif avant de faire signer son remplaçant.

Lorsque le départ de Fofana a été bouclé, le mercato français avait déjà fermé ses portes. Le dossier Nakamura semblait alors sérieusement compromis.

Nakamura avait déjà passé sa visite médicale

L’OL avait pourtant parfaitement préparé le terrain. Keito Nakamura était arrivé à Lyon mardi et avait même passé sa visite médicale.

Le joueur du Stade de Reims avait également donné son accord pour rejoindre les Gones. Toutes les parties attendaient simplement le dénouement du dossier Fofana pour signer les derniers documents.

Mais face aux hésitations du Belge et à la tentative tardive de Crystal Palace, le temps a fini par manquer. Lyon n’a pas été en mesure d’enregistrer Nakamura avant la fermeture officielle du marché.

La direction rhodanienne a cependant rapidement identifié une solution réglementaire pour sauver l’opération.

L’OL va utiliser son joker Ligue 1

Chaque club français peut recruter un joueur supplémentaire après la fermeture du mercato, à condition que celui-ci évolue déjà en France. Keito Nakamura étant toujours sous contrat avec le Stade de Reims, il peut parfaitement être engagé sous ce statut.

L’Olympique Lyonnais va donc utiliser son unique joker pour finaliser l’arrivée de l’international japonais.

Selon les dernières informations de Foot Mercato, le dossier est désormais totalement relancé. Sauf retournement de situation, Nakamura doit signer son contrat dans la matinée ou au début de l’après-midi.

Sa visite médicale ayant déjà été validée et son accord étant acquis, l’officialisation pourrait intervenir très rapidement.

Le successeur désigné de Malick Fofana

Keito Nakamura n’arrive pas à Lyon pour compléter simplement l’effectif. Le Japonais a été choisi pour prendre la succession de Malick Fofana sur le côté gauche de l’attaque.

Rapide, technique et capable de repiquer dans l’axe pour utiliser son pied droit, l’ailier possède les qualités nécessaires pour apporter de la percussion au jeu lyonnais. Son expérience de la Ligue 1 représente également un avantage important.

L’ancien Rémois connaît déjà le championnat français et ne devrait pas avoir besoin d’une longue période d’adaptation. Paulo Fonseca pourrait donc rapidement l’intégrer à sa rotation.

Son profil avait fait l’unanimité en interne dès que le départ de Fofana était devenu probable. Le joueur, de son côté, avait rapidement fait de l’OL sa priorité malgré d’autres intérêts.

Une opération salvatrice pour Lyon

Après avoir perdu l’un de ses meilleurs joueurs offensifs, l’OL ne pouvait pas se permettre de terminer le mercato sans remplaçant. Le recours au joker permet aux dirigeants de limiter les conséquences sportives du départ de Fofana.

Lyon récupère un ailier expérimenté en Ligue 1 sans être contraint de se précipiter sur un profil moins adapté. Le club évite également de laisser Paulo Fonseca avec un secteur offensif incomplet pendant plusieurs mois.

L’arrivée de Nakamura devrait en revanche fermer la porte à Yann Gboho. L’OL ne peut utiliser qu’un seul joker et a décidé de privilégier le joueur rémois, dont le dossier était beaucoup plus avancé.

La dernière recrue du mercato lyonnais

Le scénario aura été beaucoup plus mouvementé que prévu, mais l’OL devrait finalement obtenir le renfort souhaité.

Malick Fofana a rejoint Sunderland, Keito Nakamura a passé sa visite médicale et le règlement autorise encore son transfert depuis Reims. Tous les éléments sont désormais réunis pour permettre sa signature.

Sauf improbable coup de théâtre, l’international japonais va devenir la dernière recrue estivale de l’Olympique Lyonnais. Le mercato est officiellement terminé, mais les Gones tiennent enfin le successeur de Malick Fofana.