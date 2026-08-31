OL Mercato : un nouveau cador en pole pour Malick Fofana, un autre départ bouclé !

Malick Fofana pourrait rejoindre Arsenal dans les dernières heures du mercato, tandis qu’un autre départ se précise à l’OL.

Après l’élimination de l’Olympique Lyonnais en barrages de Ligue des Champions, Malick Fofana devrait quitter le club rhodanien dans les prochaines heures, l’OL étant en quête de liquidités en cette fin de mercato estival. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont l’AS Roma, le RB Leipzig ou encore Crystal Palace, l’ailier gauche belge pourrait finalement prendre la direction d’Arsenal.

D’après Foot Mercato, des discussions seraient en cours pour un transfert de Malick Fofana chez les Gunners, après que ces derniers se seraient vu proposer le joueur lyonnais. De son côté, l’international belge souhaiterait rejoindre le club londonien et aurait désormais échangé avec Mikel Arteta.

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❗️Comme révélé hier en exclusivité, Arsenal s'est vu proposé Malick Fofana de Lyon.



➡️ Le joueur a déjà echangé avec Mikel Arteta et veut rejoindre les Gunners.



➡️ Discussions en cours



W @laloumance pic.twitter.com/abscvRTB5R — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 31, 2026

Mahamadou Diawara en route pour le Red Star !

Toujours dans le sens des départs à Lyon, Mahamadou Diawara devrait également aller voir ailleurs. Selon Foot Mercato, le jeune milieu de terrain français devrait être prêté au Red Star. Le prêt serait assorti d’une option d’achat estimée à 1,5 million d’euros. Sa visite médicale avec le pensionnaire de Ligue 2 serait prévue pour ce mardi.