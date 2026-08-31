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ASSE Mercato : c’est acté pour Davitashvili, ça chauffe pour le départ de Stassin !

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 18:12
Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin sous le maillot de l'ASSE

À la veille de la fermeture du mercato, les tendances se précisent concernant les avenirs de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin à l’ASSE.

Comme souvent depuis plusieurs mercatos, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin cristallisent les attentions à l’AS Saint-Étienne en cette fin de mercato estival. Partiront, partiront pas ? Telle est l’éternelle question dans le Forez.

Davitashvili parti pour rester, Stassin toujours sur le départ !

Selon Foot Mercato, qui a fait un point ce lundi soir sur la fin du mercato stéphanois, le Géorgien devrait, sauf offre folle de dernière minute, rester chez les Verts cet été, confirmant ainsi la tendance de ces derniers jours concernant l’avenir de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

Pour Lucas Stassin, la situation serait beaucoup plus floue. L’attaquant belge susciterait de réelles marques d’intérêt et pourrait quitter l’ASSE d’ici la fermeture du marché estival. « Si les dirigeants de Kilmer Sports n’ont pas encore reçu de proposition ferme, des marques d’intérêt concrètes ont été transmises et un mouvement de dernière minute d’ici mardi soir est tout à fait possible », expliquent nos confrères.

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