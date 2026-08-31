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FRANCE

ASSE : Un ancien Vert s’apprête déjà à quitter Strasbourg

Par Louis Chrestian - 31 Août 2026, 11:33
ASSE : Un ancien Vert s’apprête déjà à quitter Strasbourg

Un an seulement après son arrivée en Alsace, Mathis Amougou va changer d’air. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE doit être prêté au Toulouse FC afin de retrouver du temps de jeu.

Amougou attendu à Toulouse

Le mercato s’accélère pour Mathis Amougou. Selon les informations de Foot Mercato, Strasbourg va envoyer le joueur de 20 ans en prêt au Toulouse FC. L’opération ne comportera pas d’option d’achat, preuve que le club alsacien compte toujours sur son élément prometteur à moyen terme.

Arrivé à Strasbourg l’été dernier en provenance de Chelsea, le milieu de terrain va donc passer la saison dans la Ville Rose. Une occasion pour lui d’enchaîner davantage et de poursuivre sa progression au plus haut niveau.

Strasbourg garde la main

Mathis Amougou reste lié au Racing jusqu’en juin 2030. La saison dernière, le pur produit de la formation stéphanoise avait participé à 19 rencontres toutes compétitions confondues, sans parvenir à s’installer durablement dans le onze alsacien.

Ce prêt doit désormais lui permettre de franchir une nouvelle étape. Strasbourg conserve toutefois totalement la main sur son avenir, puisqu’aucune possibilité de transfert définitif n’a été intégrée à l’accord avec le TFC.

Les anciens Verts animent le mercato

Amougou n’est pas le seul joueur passé par la maison Verte à faire parler de lui en cette fin de mercato. Mouhamed Lamine Ndiaye, également passé par l’ASSE, vient de s’engager pour trois ans avec Le Havre après plusieurs semaines à l’essai.

Pour Amougou, la prochaine étape se situe donc à Toulouse. À 20 ans, l’ancien Stéphanois dispose encore d’une importante marge de progression et cherchera à profiter de cette saison pour gagner en régularité.

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