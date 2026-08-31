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FRANCE

OL, Stade Rennais, LOSC : le feuilleton à 20 M€ bascule vers un accord imminent !

Par Wladimir DELCROS - 31 Août 2026, 09:48
OL, Stade Rennais, LOSC : le feuilleton à 20 M€ bascule vers un accord imminent !

Longtemps associé au Stade Rennais et également suivi par le LOSC, Youssouf Fofana se rapproche finalement de l’OL. Les Lyonnais négocient un prêt avec option d’achat avec l’AC Milan et un accord serait désormais quasiment trouvé.

L’OL entre en scène et accélère

On vous en parlait au début du mois : un nouveau rebondissement avait relancé l’avenir de Youssouf Fofana, alors annoncé dans le viseur du Stade Rennais. Le feuilleton connaît désormais un développement majeur puisque l’OL a pris les devants.

Selon les informations de Foot Mercato, un accord est quasiment trouvé entre le club rhodanien et l’AC Milan. Le milieu de 27 ans doit rejoindre Lyon sous la forme d’un prêt. La Gazzetta dello Sport évoque de son côté la présence d’une option d’achat.

Fonseca retrouve un visage connu

Passé par Strasbourg et Monaco, Fofana connaît parfaitement la Ligue 1. Il retrouverait également Paulo Fonseca, qu’il a croisé chez les Rossoneri. Un élément important pour un joueur qui n’a pas été utilisé cette saison par Milan et qui ne faisait plus partie des plans lombards.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’international français était aussi courtisé par le LOSC. Galatasaray, Nottingham Forest, Crystal Palace, Villarreal, le Betis et Ipswich Town ont également tenté leur chance cet été, alors que sa valeur de sortie était estimée entre 18 et 20 M€.

Un renfort d’expérience malgré l’obligation de vendre

L’arrivée de Fofana constituerait un joli coup pour un OL toujours contraint de vendre pour environ 50 M€. Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca ont confirmé que plusieurs mouvements étaient encore attendus avant la fermeture du mercato.

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, Fofana apporterait immédiatement son expérience dans l’entrejeu. Sauf nouveau retournement de situation, son retour en Ligue 1 n’a jamais semblé aussi proche.

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