Le PSG aurait des vues sur un défenseur central espagnol. Son nom ? Javi Rodríguez (Celta Vigo, 23 ans).

Le PSG continue de préparer l’avenir. Après avoir profondément modifié sa politique de recrutement ces dernières années, le club de la capitale semble désormais multiplier les pistes sur des joueurs à fort potentiel. Et à trois jours de la fermeture du mercato, un nouveau nom vient d’apparaître dans les radars parisiens.

Le PSG se renseigne sur Javi Rodríguez

Selon le quotidien espagnol Faro de Vigo, le PSG aurait demandé des informations au Celta Vigo concernant Javi Rodríguez. Une prise de renseignements qui confirme l’intérêt parisien pour le défenseur espagnol. À 23 ans, Rodríguez s’est déjà imposé comme un titulaire incontournable du club galicien. Droitier, il évolue dans l’axe de la défense et fait partie des joueurs les plus suivis de son équipe depuis plusieurs saisons.

Sous contrat avec le Celta Vigo jusqu’en juin 2028, Javi Rodríguez dispose d’une clause libératoire fixée à 40 millions d’euros. Un montant conséquent qui explique probablement pourquoi le PSG ne devrait pas passer à l’action dès cet été. Si Paris avait véritablement souhaité recruter le défenseur dans les derniers jours du mercato, le club aurait probablement déjà pu activer cette clause. La démarche actuelle semble donc davantage tournée vers l’avenir.

Un défenseur déjà connu à Lyon et à Lille

Javi Rodríguez n’est d’ailleurs pas totalement inconnu du football français. La saison dernière, le défenseur espagnol avait affronté le LOSC en Ligue Europa, avant de retrouver l’OL en huitième de finale de la compétition. Face à Lyon, il avait notamment délivré une passe décisive lors du match retour. Des prestations qui ont contribué à renforcer sa cote sur le marché. La progression de Rodríguez ne s’est pas arrêtée là. Le défenseur du Celta a également été appelé par Luis de la Fuente dans le groupe des réservistes espagnols pour la Coupe du Monde 2026. Une reconnaissance supplémentaire pour un joueur dont la valeur n’a cessé de progresser. Le PSG semble donc avoir identifié un profil particulièrement intéressant pour les prochaines saisons.

Cette piste prend encore davantage de sens lorsqu’on regarde la situation de la défense parisienne. Le PSG prépare progressivement la succession de ses cadres historiques. Même si Illia Zabarnyi a déjà rejoint Paris, le club de la capitale ne considérerait pas forcément l’Ukrainien comme le seul futur successeur de Marquinhos. Javi Rodríguez pourrait ainsi représenter une solution supplémentaire à moyen terme. Une manière pour Luis Campos de continuer à anticiper plutôt que de devoir reconstruire totalement sa défense dans l’urgence. Pour cet été, la piste semble néanmoins davantage relever de l’anticipation.