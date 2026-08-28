Sans doute privé de Jakob Breum, Ian Cathro pourrait néanmoins récupérer plusieurs joueurs avant le déplacement à Dijon (lundi, 20h45).

Après plusieurs semaines marquées par les blessures et les incertitudes médicales, le ciel commence enfin à s’éclaircir à l’ASSE. Ian Cathro pourrait même disposer d’un groupe sensiblement renforcé pour ce rendez-vous important en Bourgogne.

Chico Lamba et El Jamali reprennent avec l’ASSE

Selon Peuple Vert, la principale satisfaction de la semaine concerne sans doute Chico Lamba et Nadir El Jamali. Les deux joueurs, éloignés des terrains depuis de longs mois, ont franchi une étape importante dans leur processus de reprise en retrouvant les séances collectives. Une excellente nouvelle pour Ian Cathro. Voir le défenseur central et le jeune milieu offensif retoucher le ballon aux côtés de leurs coéquipiers constitue forcément un signal très positif après leurs longues périodes d’indisponibilité.

Pour Chico Lamba, ce retour pourrait offrir une solution supplémentaire à Ian Cathro dans un secteur qui a déjà connu plusieurs ajustements depuis le début de la saison. Le défenseur portugais apporte notamment son impact physique, sa capacité à anticiper et son efficacité dans le domaine aérien.

Des qualités qui ont particulièrement manqué à l’ASSE ces dernières semaines. Lamba n’a plus rejoué depuis sa sortie contre Troyes, le 25 avril dernier. Son retour à l’entraînement constitue donc une étape particulièrement importante. Il faudra toutefois encore patienter avant de savoir s’il sera suffisamment prêt pour intégrer le groupe convoqué à Dijon.

El Jamali pourrait aussi revenir à Dijon

La situation de Nadir El Jamali est également suivie avec attention. Le jeune milieu offensif avait été opéré du genou à la mi-février et n’a plus disputé la moindre rencontre depuis son apparition face à Montpellier. Lors de ses débuts sous Philippe Montanier, le joueur formé à l’ASSE avait même eu droit à une entrée symbolique dans les dernières secondes de la rencontre. Son retour pourrait désormais apporter une solution supplémentaire dans le secteur offensif stéphanois. Une perspective intéressante alors que l’ASSE doit également composer avec plusieurs incertitudes dans ce secteur.

Autre joueur dont la situation pourrait évoluer : Mahmoud Jaber. L’international israélien était particulièrement attendu par Ian Cathro face à Grenoble, mais il avait finalement été absent de la feuille de match. Le staff médical avait alors privilégié la prudence. Depuis, Jaber a effectué plusieurs séances individuelles en début de semaine afin de poursuivre sa montée en puissance.

Le milieu de terrain a donc pu accumuler du travail supplémentaire, mais l’ASSE ne souhaite prendre aucun risque avec lui. Son profil très énergique au milieu de terrain pousse naturellement le staff à la prudence afin d’éviter une éventuelle rechute. Les dernières séances d’entraînement avant le départ pour la Bourgogne permettront de trancher définitivement les différents cas individuels.