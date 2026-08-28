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FRANCE

FC Nantes : le ras-le-bol de Kita, jamais aussi proche de vendre le club ! 

Par Bastien Aubert - 28 Août 2026, 10:40
Waldemar Kita (FC Nantes)

Une vente du FC Nantes serait désormais bel et bien à l’esprit de Waldemar Kita, usé par le contexte du club des bords de l’Erdre depuis près de vingt ans.

Le feuilleton autour de l’avenir du FC Nantes prend une nouvelle dimension. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d’une vente du club se multiplient sur les bords de l’Erdre. Mais une information pourrait cette fois faire basculer le dossier.

Kita serait atteint par la relégation du FC Nantes 

Ouest-France a récemment fait état de trois offres sérieuses pour racheter le FC Nantes. Une situation qui aurait forcément poussé Waldemar Kita à réfléchir à l’avenir du club. Le propriétaire nantais reste toutefois le seul à pouvoir décider de l’issue du dossier. Et c’est précisément ce qui rend la situation aussi difficile à anticiper.

Emmanuel Merceron estime en effet que le comportement de Waldemar Kita pourrait avoir évolué ces dernières semaines : « Il peut y avoir toutes les offres du monde, une seule personne a la clé. C’est Waldemar Kita et son côté irrationnel. Il dit oui un jour, puis non le lendemain car Nantes a gagné ou car il a pris un joueur qu’il aime bien. » Mais l’insider nantais évoque surtout un changement particulièrement important.

« Maintenant, ce qui ruisselle, qui bruisse depuis des semaines (et c’est très nouveau), c’est qu’il admet que la fin est une issue plausible à court terme et qu’il est semble-t-il définitivement atteint par cette relégation », poursuit-il.  Une évolution qui pourrait être lourde de conséquences.

Franck Kita veut encore se battre !

La situation serait toutefois différente au sein de la famille Kita. Toujours selon Emmanuel Merceron, le fils de Waldemar Kita semblerait davantage déterminé à poursuivre l’aventure à la tête du FC Nantes : « Au contraire de son fils qui semble vouloir se battre pour garder son dû. »

Deux visions pourraient donc désormais s’opposer autour de l’avenir du FC Nantes. D’un côté, un propriétaire historique qui serait de plus en plus marqué par le contexte nantais. De l’autre, une volonté de continuer à défendre le projet familial. Attention toutefois à ne pas aller trop vite.

Emmanuel Merceron prend soin de préciser qu’il ne s’attend pas forcément à une vente immédiate : « Je ne dis pas que le club sera vendu demain, ou même vendu tout court, il va démentir avec force, mais on a jamais été aussi proche de son ras-le-bol final. Il faut garder espoir. » La prudence reste donc de mise. Même avec plusieurs offres sérieuses, rien ne garantit aujourd’hui que Waldemar Kita acceptera de céder le FC Nantes. Pour les supporters, l’espoir d’un changement de propriétaire semble en tout cas plus concret que jamais.

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