FC Nantes Mercato : les Canaris se sont faits recaler pour un serial buteur de L2

En quête d’expérience pour redresser la barre en Ligue 2, le FC Nantes a tenté de recruter Thomas Robinet, mais Dunkerque a refusé l’offre nantaise.

Le FC Nantes continue d’explorer le marché des transferts pour renforcer son attaque. Selon L’Équipe, les dirigeants nantais ont formulé une offre estimée à 1 million d’euros pour s’attacher les services de Thomas Robinet, l’avant-centre de l’USL Dunkerque. Une proposition repoussée par le club nordiste, qui souhaite conserver son buteur.

Âgé de 30 ans, Robinet est sous contrat avec Dunkerque jusqu’en juin 2028. Arrivé à l’été 2025 en provenance d’Almere City, le Français s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’attaque maritime. La saison dernière, il a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues, des performances qui ont forcément attiré l’attention du FC Nantes.

Nantes cherche des solutions après un début catastrophique

Cette tentative intervient dans un contexte particulièrement délicat pour les Canaris. Relégué en Ligue 2 au terme de la saison dernière, Nantes a complètement manqué son début de championnat avec trois défaites en trois journées, ce qui place actuellement le club à la dernière place du classement.

Face à cette situation, le FCN a déjà procédé à un changement d’entraîneur. Michel Der Zakarian, revenu cet été pour un troisième passage sur le banc nantais, a été écarté après seulement trois rencontres. Il a été remplacé par Grégory Poirier, qui s’est engagé pour deux saisons après avoir notamment conduit le Red Star à la quatrième place de Ligue 2 la saison dernière.

Un premier test à Guingamp pour Poirier

Le nouveau technicien nantais n’aura pas beaucoup de temps pour redresser la situation. Grégory Poirier fera ses débuts samedi à 20 heures, sur la pelouse de l’En Avant Guingamp, pour la quatrième journée de Ligue 2.

Dans ce contexte, l’arrivée d’un attaquant expérimenté comme Thomas Robinet aurait pu apporter une solution supplémentaire au FC Nantes. Mais Dunkerque ayant fermé la porte à une première proposition, les dirigeants nantais devront désormais se tourner vers d’autres pistes pour renforcer leur secteur offensif avant la fin du mercato.