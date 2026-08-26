Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Sur le départ du FC Nantes depuis de longs mois, Mostafa Mohamed (28 ans) devrait enfin boucler ses valises au mercato.

Le mercato du FC Nantes continue de s’animer depuis l’arrivée de Grégory Poirier. Après les premières recrues et les pistes activées pour renforcer l’effectif, un dossier encombrant pourrait enfin connaître son épilogue.

Mostafa Mohamed sur le départ du FC Nantes

Selon L’Équipe, Mostafa Mohamed devrait prochainement rejoindre Konyaspor. L’attaquant égyptien de 28 ans, devenu indésirable au FC Nantes, serait ainsi sur le point de quitter définitivement les Canaris. Le montant de l’opération n’a pas encore filtré mais son départ constituerait une étape importante dans le renouvellement de l’effectif nantais.

Depuis plusieurs mois, Mostafa Mohamed n’entrait plus véritablement dans les plans du FC Nantes. L’international égyptien avait également perdu une grande partie de son crédit auprès des supporters nantais. Son comportement et son investissement avaient notamment suscité de nombreuses critiques. Dans ce contexte, une séparation semblait devenue inévitable.

Poirier peut tourner la page

L’arrivée de Grégory Poirier intervient donc au moment où le club pourrait enfin régler ce dossier. Le nouvel entraîneur du FC Nantes souhaite repartir avec un groupe impliqué et disposer de joueurs pleinement concernés par le projet nantais. Le départ de Mostafa Mohamed permettrait ainsi de libérer une place dans l’effectif et potentiellement de réduire la masse salariale. Un élément loin d’être anodin alors que Nantes cherche encore à se renforcer avant la fermeture du mercato.

Après un début de saison très compliqué et le changement d’entraîneur, le FC Nantes tente désormais de repartir sur de nouvelles bases. Le départ de Mostafa Mohamed pourrait symboliser cette volonté de faire table rase du passé. Reste désormais à attendre l’officialisation de son arrivée à Konyaspor. Si l’opération se confirme dans les prochaines heures, Grégory Poirier aura déjà vu un dossier particulièrement sensible se débloquer au FC Nantes. Et l’accélération de la piste Nkada prendrait tout son sens en attaque.