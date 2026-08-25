À LA UNE DU 25 AOûT 2026
[20:23]FC Nantes Mercato : le nouvel entraîneur réclame déjà deux renforts au Red Star !
[17:00]ASSE : une tendance se dessine pour la fin du Mercato, Lilian Compan valide !
[16:24]RC Lens : le gros coup défensif à 20 M€ passe au vote !
[16:01]ASSE : un ancien Vert convainc un club de Ligue 1
[16:00]FC Nantes Mercato : Poirier a déjà fait une croix sur cet ancien 9 du Stade Rennais 
[15:40]Stade Rennais Mercato : une autre destination que l’OM se précise pour Blas
[15:30]Pronostic Real Madrid – Real Sociedad : Mbappé prêt à lancer sa saison ?
[15:20]PSG : après Lens, les supporters du Stade Rennais chargent Paris avec une banderole assassine !
[15:00]ASSE Mercato : un favori se détache comme futur latéral gauche
[14:40]OM Mercato : coups de théâtre pour Weah et Aguerd, ça bouge pour Seidu ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : le nouvel entraîneur réclame déjà deux renforts au Red Star !

Par Wladimir DELCROS - 25 Août 2026, 20:23
FC Nantes Mercato : le nouvel entraîneur réclame déjà deux renforts au Red Star !

À peine nommé sur le banc du FC Nantes, Grégory Poirier aurait déjà soufflé deux noms à sa direction. Le successeur de Michel Der Zakarian souhaite retrouver deux joueurs qu’il a dirigés au Red Star.

Poirier appelé pour redresser les Canaris

Le FC Nantes a officialisé ce mardi, aux alentours de 17h30, le remplacement de Michel Der Zakarian par Grégory Poirier. Battus lors des trois premières journées de Ligue 2, avec huit buts encaissés, les Canaris occupent la dernière place du classement.

La direction nantaise mise donc sur l’ancien entraîneur du Red Star pour rapidement relancer la machine. Un changement de cap qui pourrait également avoir des conséquences sur la fin du mercato de la maison Jaune et Verte.

Balthazar Pierret pour renforcer l’entrejeu

Selon les informations de Foot Mercato, Grégory Poirier aimerait attirer Balthazar Pierret. Âgé de 26 ans, ce milieu défensif gaucher évolue au Red Star depuis janvier, après un an et demi passé en Italie sous les couleurs de Lecce.

Pierret a disputé 18 rencontres de Ligue 2 la saison dernière. Il n’a en revanche participé à aucun des trois premiers matches du club francilien cet été, une situation susceptible de faciliter une éventuelle opération.

Dylan Durivaux, l’autre priorité

Le nouvel entraîneur nantais aurait également coché le nom de Dylan Durivaux. Né à Cannes, le défenseur central de 25 ans porte le maillot du Red Star depuis deux saisons. Il sort d’un exercice plein, avec 34 titularisations en 34 journées de championnat.

Durivaux n’a plus qu’un an de contrat, ce qui pourrait pousser ses dirigeants à étudier une offre. À une semaine de la fermeture du marché, le FC Nantes semble ainsi prêt à lancer une double offensive pour offrir à Grégory Poirier deux éléments qu’il connaît parfaitement.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot