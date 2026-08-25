FC Nantes Mercato : le nouvel entraîneur réclame déjà deux renforts au Red Star !

À peine nommé sur le banc du FC Nantes, Grégory Poirier aurait déjà soufflé deux noms à sa direction. Le successeur de Michel Der Zakarian souhaite retrouver deux joueurs qu’il a dirigés au Red Star.

Poirier appelé pour redresser les Canaris

Le FC Nantes a officialisé ce mardi, aux alentours de 17h30, le remplacement de Michel Der Zakarian par Grégory Poirier. Battus lors des trois premières journées de Ligue 2, avec huit buts encaissés, les Canaris occupent la dernière place du classement.

La direction nantaise mise donc sur l’ancien entraîneur du Red Star pour rapidement relancer la machine. Un changement de cap qui pourrait également avoir des conséquences sur la fin du mercato de la maison Jaune et Verte.

Michel Der Zakarian est limogé après trois défaites en trois matches. Le FC Nantes annonce que Grégory Poirier, ancien coach du Red Star, lui succède. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2092275847193403502

Balthazar Pierret pour renforcer l’entrejeu

Selon les informations de Foot Mercato, Grégory Poirier aimerait attirer Balthazar Pierret. Âgé de 26 ans, ce milieu défensif gaucher évolue au Red Star depuis janvier, après un an et demi passé en Italie sous les couleurs de Lecce.

Pierret a disputé 18 rencontres de Ligue 2 la saison dernière. Il n’a en revanche participé à aucun des trois premiers matches du club francilien cet été, une situation susceptible de faciliter une éventuelle opération.

Dylan Durivaux, l’autre priorité

Le nouvel entraîneur nantais aurait également coché le nom de Dylan Durivaux. Né à Cannes, le défenseur central de 25 ans porte le maillot du Red Star depuis deux saisons. Il sort d’un exercice plein, avec 34 titularisations en 34 journées de championnat.

Durivaux n’a plus qu’un an de contrat, ce qui pourrait pousser ses dirigeants à étudier une offre. À une semaine de la fermeture du marché, le FC Nantes semble ainsi prêt à lancer une double offensive pour offrir à Grégory Poirier deux éléments qu’il connaît parfaitement.