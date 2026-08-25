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FRANCE

ASSE : un ancien Vert convainc un club de Ligue 1

Par Louis Chrestian - 25 Août 2026, 16:01
ASSE : un ancien Vert convainc un club de Ligue 1

Passé par la réserve de l’AS Saint-Étienne, Lamine N’Diaye se rapproche d’un retour en France. Le défenseur a déjà été testé par Le Havre, où il pourrait retrouver une vieille connaissance.

N’Diaye proche du Havre

Selon les informations relayées par En Vert et Contre Tous, Lamine N’Diaye devrait rejoindre Le Havre. Le défenseur a participé au match de préparation disputé par le HAC face au Mans et semble avoir convaincu Didier Digard.

« C’est un profil d’accompagnement. On est en train d’avancer pour que le joueur nous rejoigne », a confié l’entraîneur havrais. Le dossier paraît donc bien engagé dans cette dernière ligne droite du mercato estival.

Des retrouvailles avec Razik Nedder

Au Havre, le joueur retrouverait Razik Nedder, désormais adjoint au sein du club normand. Les deux hommes se sont côtoyés avec la réserve de l’ASSE durant la saison 2024-2025. N’Diaye avait alors obtenu de nombreuses titularisations en National 3, sans être conservé par les Verts.

Issu du club sénégalais de Guédiawaye, il avait ensuite rejoint Alverca en 2025. Après cinq apparitions avec la réserve du club portugais, il avait été prêté au SC Covilhã, pensionnaire de troisième division.

L’ASSE reste attentive en attaque

Pendant qu’un ancien de la maison Verte se rapproche de la Ligue 1, l’ASSE travaille toujours sur son propre recrutement. Les Verts ont notamment pris des renseignements sur Adriano Bertaccini afin d’anticiper un éventuel départ de Lucas Stassin.

Un retour en France à confirmer

Pour N’Diaye, cette arrivée offrirait une nouvelle occasion de se montrer dans l’Hexagone. Le Havre cherche à renforcer sa défense après sa défaite contre Monaco (0-1) lors de la première journée de Ligue 1. Son essai concluant face au Mans pourrait désormais déboucher sur une signature.

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