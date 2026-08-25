Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Après avoir contacté Martin Terrier, suivi par l’OM et le Stade Rennais, le LOSC serait proche de recruter un certain Dilane Bakwa (Nottingham Forest, 23 ans).

Le mercato du LOSC pourrait bien s’emballer dans cette dernière ligne droite. Après avoir contacté Martin Terrier, également suivi par l’OM et le Stade Rennais, Lille serait désormais tout proche de recruter Dilane Bakwa. Et cette fois, Olivier Létang aurait réussi à prendre tout le monde de vitesse.

Accord verbal trouvé entre le LOSC et Bakwa

Selon Foot Mercato, le LOSC aurait trouvé un accord verbal avec Nottingham Forest pour le prêt de Dilane Bakwa. Le deal porterait sur une saison. Quelques derniers détails resteraient encore à régler avant de pouvoir considérer l’opération comme totalement bouclée. Une excellente nouvelle pour les Dogues, qui pourraient récupérer un joueur offensif capable d’apporter de la percussion et du déséquilibre sur les côtés.

Le plus intéressant dans ce dossier est que ce même Bakwa avait également séduit certains observateurs marseillais. Walid Acherchour n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme après l’annonce de l’accord lillois : « C’est tellement le coup que j’attendais pour l’OM en remplacement de Greenwood. Très gros coup de Létang, si on retrouve celui de Strasbourg avec le côté revanchard… ça te change une équipe. »

Marwan Belkacem, insider marseillais, valide : « Je suis absolument en pétard que Bakwa ne signe pas à l’OM c’était le remplaçant rêvé pour Greenwood. Recrue XXL pour le LOSC, je suis tellement jaloux. » Même si l’OM n’aurait finalement jamais été véritablement en mesure de s’immiscer dans le dossier, le profil de Bakwa correspondait clairement aux besoins offensifs du club phocéen.

Le Stade Rennais avait tenté sa chance

Le Stade Rennais avait lui aussi étudié la situation de l’ancien ailier du RC Strasbourg. Comme But! vous l’avait appris, le club breton avait tenté une approche au début du mois d’août mais les dirigeants avaient été refroidis par deux éléments : le salaire du joueur et son souhait initial de poursuivre son aventure en Premier League.

Lille aurait donc réussi là où Rennes n’avait pas pu aller plus loin. Le contexte financier peut expliquer cette différence. Le LOSC a récemment récupéré une énorme rentrée d’argent avec le transfert d’Ayyoub Bouaddi à Manchester City, pour une opération annoncée autour de 100 millions d’euros. De quoi offrir à Olivier Létang davantage de marge de manœuvre pour convaincre Nottingham Forest et le joueur.

Le président lillois aurait ainsi trouvé le montage financier nécessaire pour rendre l’opération possible. Et son travail dans les négociations semble également avoir fait la différence. Jonathan a ainsi salué le travail réalisé par le LOSC : « Bravo à Lille. Grosse recrue. Ils ont dû trouver le bon montage financier et Létang les bons mots. » Un constat qui résume assez bien la situation : le LOSC sait bien vendre mais aussi bien acheter. Ses concurrents en Ligue 1 ne peuvent qu’applaudir.