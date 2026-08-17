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FRANCE

LOSC : le verdict médical rassure Lille avant le retour en Ligue 1

Par Louis Chrestian - 17 Août 2026, 23:47
LOSC : le verdict médical rassure Lille avant le retour en Ligue 1

Touché contre Everton, Olivier Giroud ne devrait pas rester éloigné des terrains très longtemps. Les examens passés par l’attaquant français sont rassurants et le LOSC a désormais fixé les étapes de sa reprise.

Une alerte rapidement levée pour Giroud

On vous en parlait ce lundi après la sortie prématurée d’Olivier Giroud, alors qu’Angers avait déjà attiré la lumière avant la reprise. L’ancien Milanais avait dû quitter la pelouse dès la 23e minute du match amical disputé samedi face à Everton.

Le LOSC a depuis reçu des nouvelles rassurantes. Après des examens médicaux complémentaires, le club nordiste a précisé que les conséquences du choc subi par son avant-centre étaient bénignes et ne nécessitaient pas une longue indisponibilité, comme le rapporte également Foot01.

Une reprise individuelle dès mardi

Le programme de reprise de Giroud est déjà établi. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France doit retrouver l’entraînement individuel dès mardi, avant de réintégrer progressivement le groupe lillois.

Le staff des Dogues devrait néanmoins surveiller avec attention ses sensations au cours des prochains jours. À ce stade, aucun forfait n’a été annoncé par le club.

La première journée contre Angers reste accessible

Cette évolution constitue une bonne nouvelle pour Davide Ancelotti à l’approche de la première journée de Ligue 1. Sauf mauvaise surprise lors de sa reprise progressive, Giroud peut toujours prétendre à une place dans le groupe appelé à affronter Angers dimanche après-midi.

Après la frayeur vécue contre Everton, le LOSC évite donc une indisponibilité prolongée de son attaquant. Sa participation face au SCO dépendra désormais de son retour à l’entraînement collectif et de l’évolution de ses sensations.

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