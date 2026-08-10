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FRANCE

PSG, OM, OL, RC Lens, LOSC : la préparation livre ses premiers gagnants avant la reprise

Par Wladimir DELCROS - 10 Août 2026, 23:05
PSG, OM, OL, RC Lens, LOSC : la préparation livre ses premiers gagnants avant la reprise

À moins de deux semaines du retour de la Ligue 1, les clubs français poursuivent leur montée en puissance. Si l’OM, le RC Lens et Monaco ont déjà envoyé des signaux positifs, le LOSC affiche un bilan plus contrasté avant son dernier test.

Le LOSC encore en rodage

La préparation estivale du LOSC a débuté par une victoire convaincante contre le RAAL La Louvière (3-0). Les Dogues ont ensuite chuté devant l’Union Saint-Gilloise (1-2), avant de livrer deux rencontres prolifiques face à Louvain (6-3) et Hambourg (2-2).

Le club nordiste disputera un dernier match amical contre Everton, le 15 août en Angleterre. Ce rendez-vous doit permettre aux Lillois d’effectuer les derniers réglages avant leur déplacement à Angers, programmé le 23 août à 15 heures pour la première journée de championnat.

Lens, Marseille et Monaco déjà en jambes

Selon le bilan dressé par Le Petit Lillois, plusieurs formations ont marqué les esprits. Le RC Lens a notamment dominé Crystal Palace (3-0) et Villarreal (3-1), malgré un dernier revers contre Sunderland (0-2).

L’OM a également bien avancé avec quatre succès en cinq matchs, dont une victoire contre l’Athletic Bilbao (3-1). Monaco reste de son côté sur une performance remarquée à Liverpool (3-2), tandis que Strasbourg a perdu ses cinq rencontres et encaissé vingt buts.

Le PSG et l’OL sur un autre tempo

Le PSG n’a disputé que deux rencontres, conclues par des nuls contre Majorque (3-3) et Manchester United (1-1). Les Parisiens se tournent désormais vers la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, prévue le 12 août à Salzbourg.

L’OL doit également composer avec un calendrier particulier. Battus par le Sparta Prague à l’aller (2-1), les Gones joueront leur qualification pour la Ligue des Champions le 11 août au Groupama Stadium. La préparation a déjà laissé place aux premières échéances officielles.

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