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FRANCE

RC Lens : une supportrice transforme le Trophée 1906 en hommage familial

Par Wladimir DELCROS - 10 Août 2026, 22:05
RC Lens : une supportrice transforme le Trophée 1906 en hommage familial

La rencontre de préparation entre le RC Lens et Sunderland a dépassé le simple cadre sportif. Pour son premier match dans un stade, une supportrice anglaise a tenu à honorer la mémoire de son père et de son grand-père, tous deux anciens mineurs.

Un premier match chargé d’émotion à Bollaert

Samedi, le RC Lens accueillait Sunderland dans le cadre de sa préparation estivale. La rencontre était placée sous le signe du Trophée 1906, qui célèbre le passé minier commun aux deux villes et aux deux clubs.

Ce lien a poussé Susan, supportrice de Sunderland, à effectuer le déplacement jusqu’à Bollaert. Comme le rapporte Lensois.com, l’Anglaise n’avait encore jamais assisté à un match de football depuis les tribunes.

Des roses pour son père et son grand-père

Pour cette première, Susan a déposé plusieurs roses dans l’enceinte lensoise en hommage à son père et à son grand-père, anciens mineurs. Deux messages les accompagnaient : « Remember Courrières, from a 1984 Sunderland kid » et « Thank you. With love and remembrance. From a 1984 kid ».

Le Racing a relayé cette attention sur ses réseaux sociaux. Un geste particulièrement symbolique dans un stade où l’histoire de la mine occupe toujours une place centrale dans l’identité de la maison Sang et Or.

Un jeune gardien lensois déjà observé en Angleterre

Sur le terrain, cette affiche face à Sunderland a également permis à Daïvy Lefranc-Yeboah de se mettre en évidence. Selon Foot Mercato, le jeune gardien du RC Lens, auteur de deux arrêts sur penalty, est déjà observé par plusieurs clubs anglais.

Le Trophée 1906 dépasse le cadre sportif

Entre la prestation du jeune portier et l’hommage rendu par Susan, cette rencontre amicale aura donc offert plusieurs images fortes. Le Trophée 1906 a surtout rappelé que Lens et Sunderland partagent une histoire ouvrière toujours bien vivante, plusieurs générations après la fermeture des mines.

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