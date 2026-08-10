OM : deux portes de sortie italiennes s’ouvrent pour le défenseur canadien

Toujours engagé dans une vaste opération dégraissage, l’OM pourrait se séparer de Derek Cornelius avant la fin du mercato. Deux clubs italiens surveillent désormais la situation du défenseur canadien, sans avoir encore lancé de négociations avancées.

Sassuolo et Lecce à l’affût

Selon les informations de Foot Mercato, Sassuolo et Lecce s’intéressent à Derek Cornelius. Déjà suivi par le Genoa en juillet puis la Cremonese en janvier, le joueur de 28 ans conserve donc une belle cote en Serie A.

La piste la plus chaude mène actuellement à Sassuolo. Le club transalpin apprécie son profil mais donne, pour le moment, sa priorité à Daniele Rugani. Cornelius apparaît ainsi comme une solution de repli. De son côté, Lecce pourrait accélérer en cas de départ de Tiago Gabriel.

Derek Cornelius est courtisé en Italie. Sassuolo, qui en fait une alternative, et Lecce privilégient un prêt avec option d’achat. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2086850771774054510

Un prêt avec option d’achat privilégié

À ce stade, les échanges restent préliminaires. La formule envisagée serait celle d’un prêt assorti d’une option d’achat. Elle permettrait aux deux formations italiennes de limiter les risques, tout en offrant à l’OM une solution pour alléger son effectif et sa masse salariale.

Le club phocéen reste à l’écoute pour un joueur dont le statut à Marseille a évolué. Recruté en 2024, le pur produit du football canadien est aujourd’hui valorisé à 5 M€ par Transfermarkt.

La défense marseillaise en plein chantier

Le dossier Cornelius s’inscrit dans le grand ménage lancé par la nouvelle direction. Après plusieurs départs, l’OM travaille encore sur les situations de Pierre-Emile Hojbjerg, Nayef Aguerd, Geronimo Rulli et Facundo Medina.

Dans une arrière-garde appelée à être largement remodelée, presque aucun joueur ne semble totalement à l’abri. Un départ en Italie offrirait à Cornelius un nouveau défi adapté à son profil, après son récent prêt à Glasgow.