Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Après la victoire de l’OM face à l’Athletic Bilbao (3-1), Bruno Genesio doit faire face aux affres du mercato marseillais.

La victoire de l’OM contre l’Athletic Bilbao (3-1) n’a pas suffi à faire oublier les turbulences du mercato marseillais. Après la rencontre, Bruno Genesio a de nouveau été interrogé sur la situation de Nayef Aguerd. Le défenseur marocain est annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, alors que plusieurs clubs se sont positionnés pour récupérer le joueur de 30 ans. Et le discours du technicien marseillais traduit clairement son envie de conserver son défenseur.

Genesio ne veut pas perdre Aguerd

« Aguerd ? Il n’est pas encore parti mais il y a des discussions pour un départ. Vous savez, je compte sur lui, il pourrait nous faire beaucoup de bien », a expliqué le coach de l’OM en zone mixte. Un message limpide : Genesio considère Aguerd comme un élément important de son projet et ne semble visiblement pas vouloir le voir partir. Autre dossier qui prend une tournure inattendue : Pierre-Emile Höjbjerg.

Alors que le milieu danois semblait proche de Newcastle, la situation aurait évolué ces dernières heures. Selon Tutto Mercato, Höjbjerg aurait donné sa parole à l’AC Milan et aurait fait savoir qu’il souhaitait rejoindre le projet rossonero. Le problème est désormais financier : Milan doit vendre plusieurs joueurs avant de pouvoir réellement ouvrir les négociations avec l’OM. Le dossier pourrait donc encore évoluer, mais Marseille pourrait perdre un autre joueur majeur de son entrejeu.

Rulli proche de Manchester City

Et comme si cela ne suffisait pas, Gerónimo Rulli serait lui aussi sur le point de quitter la Canebière. Selon Nicolò Schira, un accord aurait été trouvé entre le gardien argentin et Manchester City pour un transfert estimé à 3,6 millions d’euros. Le portier de 34 ans aurait trouvé un accord contractuel avec le club anglais jusqu’en 2028. Les visites médicales et la signature seraient attendues dans les prochaines 48 heures.

Aguerd, Höjbjerg et Rulli représentent trois joueurs importants de l’effectif marseillais. Leur départ simultané obligerait l’OM à accélérer son mercato afin de ne pas laisser Bruno Genesio avec un groupe trop amoindri. Le technicien avait déjà reconnu que la situation du mercato n’était « pas l’idéal ». La perte de plusieurs cadres pourrait rendre la tâche encore plus compliquée. Sur le terrain, l’OM vient de montrer de belles choses face à Bilbao. Mais en coulisses, le chantier marseillais est loin d’être terminé.