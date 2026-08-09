OM Mercato : réunion imminente pour Bulka, Marseille a un argument de poids

L’OM va jouer une nouvelle carte dans le dossier Marcin Bulka.

Le dossier Marcin Bulka pourrait connaître une nouvelle accélération du côté de Marseille. Alors que l’OM cherche activement le successeur de Gerónimo Rulli, le gardien polonais apparaît toujours comme une piste privilégiée par la direction marseillaise.

Selon une information rapportée par Mohamed Toubache-Ter sur X, une réunion doit justement avoir lieu lundi concernant Marcin Bulka. Une nouvelle étape importante dans un dossier qui s’annonce particulièrement disputé.

L’OM ne lâche pas Marcin Bulka

Marcin Bulka est devenu une cible prioritaire pour Marseille après le départ annoncé de Gerónimo Rulli. L’ancien gardien de l’OGC Nice connaît parfaitement la Ligue 1 et présente donc un profil immédiatement opérationnel pour l’OM.

La situation n’est toutefois pas simple. Marcin Bulka appartient désormais à NEOM SC, qu’il a rejoint après son passage à Nice. Le club saoudien compte sur son gardien polonais, ce qui rend les négociations particulièrement délicates. L’OM aurait déjà transmis une proposition sous la forme d’un prêt afin de convaincre NEOM.

Marseille possède malgré tout plusieurs arguments

Si NEOM dispose d’une puissance financière supérieure à celle de l’OM, Marseille peut mettre en avant plusieurs éléments pour convaincre le joueur et son entourage.

Le premier est évidemment le projet sportif. À Marseille, Marcin Bulka pourrait retrouver un championnat qu’il connaît parfaitement et évoluer dans un club qualifié pour la Ligue Europa. Un argument de poids pour un gardien de 26 ans qui souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau.

Le contexte marseillais pourrait également jouer en faveur du club. Le départ de Rulli ouvre une place de titulaire et offrirait à Marcin Bulka la perspective de devenir le numéro un.

Le gardien polonais possède en outre une solide expérience de la Ligue 1 après plusieurs saisons passées à Nice. Son profil apparaît donc particulièrement cohérent avec les besoins actuels de Bruno Genesio.

Nicolas Dehon, un atout important pour l’OM

Dans ce dossier, Nicolas Dehon joue un rôle précieux, comme le rapporte l’insider. L’entraîneur des gardiens de l’OM connaît parfaitement les exigences du haut niveau et peut constituer un interlocuteur important pour Marcin Bulka dans le cadre d’un éventuel retour en France.

La réunion annoncée lundi sera donc particulièrement surveillée du côté de Marseille. Elle pourrait permettre aux différentes parties de clarifier leurs positions et surtout de mesurer les possibilités d’un accord. Pour l’OM, l’objectif est clair : trouver rapidement le successeur de Rulli sans se retrouver bloqué par les exigences de NEOM.

Le dossier Marcin Bulka reste donc compliqué, mais il est loin d’être abandonné. Marseille possède des arguments sportifs importants et entend désormais les faire valoir. La réunion à venir pourrait constituer une nouvelle étape dans ce dossier brûlant du mercato olympien.