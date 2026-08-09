OM – Bilbao (3-1) : une belle victoire pour retrouver le Vélodrome, les enseignements

Pour son premier match de préparation au Vélodrome, l’OM a livré une prestation convaincante face à l’Athletic Bilbao (3-1). Une victoire qui confirme les bonnes dispositions marseillaises à quelques jours du début de la saison.

Il fallait marquer le coup pour le retour au Vélodrome. Pour sa première sortie de l’été devant son public, l’Olympique de Marseille n’a pas déçu. Quatre jours après son succès contre Al-Shahaniya (3-0), le club phocéen a signé une troisième victoire consécutive dans sa préparation en dominant l’Athletic Bilbao (3-1).

Dans un Vélodrome loin d’être plein, les Marseillais ont rapidement pris le contrôle des opérations. Face à une formation basque qui disputait son premier véritable test international de l’été, l’OM a affiché de l’intensité, de la maîtrise et surtout une capacité à se montrer dangereux dans les trente derniers mètres.

Gomes lance parfaitement l’OM

Les premières minutes ont immédiatement donné le ton. Très actif sur son côté gauche, Igor Paixão a régulièrement cherché à provoquer son vis-à-vis. L’OM a également pu compter sur les mouvements d’Amine Gouiri pour étirer le bloc basque.

Après une première occasion de Gouiri, Angel Gomes a finalement débloqué la situation à la 10e minute. Servi dans de bonnes conditions, le milieu anglais a parfaitement ajusté sa frappe enroulée pour tromper Padilla et donner l’avantage aux siens.

Marseille aurait même pu rapidement faire le break. Paixão a notamment eu l’occasion de doubler la mise, mais sa tentative n’a pas suffisamment inquiété le gardien de l’Athletic.

Cette domination marseillaise a pourtant été récompensée d’une manière assez cruelle quelques minutes plus tard.

Bilbao égalise, Paixão répond immédiatement

Sur sa première véritable situation, l’Athletic Bilbao est parvenu à revenir au score. Après une intervention de Jeffrey de Lange sur une frappe d’Iñaki Williams, Oihan Sancet a suivi pour pousser le ballon au fond des filets et remettre les deux équipes à égalité à la 34e minute.

Un scénario qui aurait pu faire douter l’OM. Il n’en a rien été.

Les joueurs de Bruno Génésio ont immédiatement repris leur marche en avant. Et c’est Igor Paixão, particulièrement en vue depuis le début de la rencontre, qui a récompensé les efforts olympiens. À la 40e minute, l’ailier brésilien a fait parler sa puissance pour redonner l’avantage à Marseille.

À la pause, l’OM menait donc 2-1 et avait surtout donné l’impression d’avoir davantage maîtrisé les débats.

Un OM sérieux après la pause

Avec plusieurs changements effectués au retour des vestiaires, le rythme est légèrement retombé. Himad Abdelli, notamment, a dû céder sa place sur blessure à Nnadi.

Marseille a toutefois conservé le contrôle de la rencontre. Bilbao a bien tenté d’accélérer sur les côtés, mais les Basques ont rarement réussi à installer une pression durable sur le but olympien.

Paixão a encore été proche d’inscrire un deuxième but à la 65e minute, mais Padilla s’est interposé et a repoussé sa tentative en corner.

L’OM a ensuite géré son avantage avec sérieux avant de porter le coup de grâce dans les dernières minutes.

Mmadi conclut la démonstration

À la 88e minute, le jeune Mmadi a définitivement mis Marseille à l’abri. Trouvé par Timber sur le côté gauche, il a repiqué dans l’axe avant de tromper Padilla d’une frappe du pied droit.

Un but qui est venu récompenser une prestation collective convaincante et donner davantage d’ampleur au succès marseillais.

Au-delà du résultat, c’est surtout le contenu qui retiendra l’attention. Marseille a montré une équipe capable de mettre de l’intensité, de récupérer rapidement le ballon et de créer régulièrement du danger. Le milieu de terrain a également affiché une activité intéressante, tandis que Paixão a confirmé qu’il pouvait être l’un des joueurs à suivre dans cette préparation.

Paixão, la bonne nouvelle de la soirée

S’il fallait retenir un joueur de cette rencontre, Igor Paixão serait difficile à éviter.

Très remuant, disponible et régulièrement capable de faire des différences balle au pied, le Brésilien a posé de nombreux problèmes à la défense de l’Athletic. Après avoir provoqué plusieurs situations, il a fini par être récompensé par son but avant la pause.

Son activité sur le côté gauche a constitué l’une des principales armes offensives de l’OM.

Pour Bruno Genesio, cette rencontre offre donc plusieurs motifs de satisfaction, même si la préparation n’est pas encore terminée. Marseille doit encore disputer un dernier match avant le début officiel de sa saison.

Dernier test contre l’Atlético avant Strasbourg

Après cette victoire contre Bilbao, l’OM va désormais se tourner vers son ultime répétition générale. Les Marseillais retrouveront l’Atlético de Madrid au Vélodrome vendredi prochain pour leur dernier match de préparation.

Ce rendez-vous permettra de mesurer encore davantage les progrès du groupe face à un adversaire d’un autre calibre. Puis viendra le moment de vérité avec le retour de la Ligue 1. L’OM recevra Strasbourg pour lancer officiellement sa saison 2026-2027.

En attendant, le premier passage au Vélodrome est réussi : Marseille s’impose 3-1 contre Bilbao et poursuit sa montée en puissance.