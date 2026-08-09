ASSE : Cathro a encore fait des siennes après Sochaux, Breum n’y est pas pour rien

Après la large victoire de l’ASSE à Sochaux (3-0), Ian Cathro n’a pas seulement marqué les esprits par ses choix tactiques. L’entraîneur des Verts a une nouvelle fois verrouillé sa communication, notamment au sujet de Jakob Breum, auteur d’un match XXL.

Ian Cathro avait prévenu : avec lui, les informations concernant l’ASSE seront distillées au compte-gouttes. Après le choix de ne plus communiquer le groupe avant les rencontres, l’entraîneur écossais a confirmé cette volonté de garder le maximum de mystère autour de son équipe après la victoire à Sochaux.

Et lorsqu’il a été question de Jakob Breum, difficile d’en savoir beaucoup plus. Le Danois, buteur puis passeur décisif lors du succès 3-0 des Verts au stade Bonal, a pourtant été l’un des grands artisans de cette première victoire de la saison.

Cathro ne veut rien dévoiler sur Breum

Interrogé sur l’influence de Breum dans le jeu stéphanois et sur les consignes qui lui sont données, Ian Cathro a logiquement joué la carte de la prudence, dans des propos rapportés par EVECT.

« Comme vous le savez, j’ai demandé au club de ne pas donner la liste des joueurs avant le match, de ne pas donner le groupe. Vous ne serez donc pas surpris que je ne vous donne pas toutes les caractéristiques de Jakob Breum, que je ne vous donne pas tout ce que j’attends de lui, ni toutes mes demandes le concernant. »

Le message est clair : Cathro ne souhaite pas donner de clés à ses futurs adversaires. Et le cas Breum en est une parfaite illustration, alors que le recrutement estival danois a immédiatement montré son influence face à Sochaux.

Cathro promet du changement

Le technicien écossais a d’ailleurs insisté sur le fait que son équipe allait encore évoluer dans les prochaines semaines :

« Tout ce que je peux vous dire sur cette rencontre, c’est que le visage sera différent plus tard, au fil de la saison. On va évoluer au cours de la saison. »

Une manière, encore une fois, de laisser planer le doute sur les intentions des Verts. Après un premier match particulièrement convaincant, Ian Cathro entend bien conserver une part de mystère autour de son ASSE. Et Jakob Breum, malgré son excellente prestation à Sochaux, n’échappera visiblement pas à cette nouvelle stratégie de communication.