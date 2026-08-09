Stade Rennais Mercato : un transfert à plus de 10 M€ se précise

Arrivé au Stade Rennais il y a deux ans, Jordan James pourrait déjà faire ses valises. Le milieu gallois suscite un fort intérêt en Angleterre, où plusieurs clubs suivent de près sa situation.

Le mercato du Stade Rennais pourrait connaître un nouveau mouvement dans les prochains jours. Selon le journaliste Alan Nixon, Jordan James est désormais sérieusement ouvert à un départ cet été, alors que plusieurs formations anglaises se disputent sa signature.

Le milieu international gallois, sous contrat avec Rennes, figure sur les tablettes de Burnley, West Ham, Middlesbrough et surtout de Wolverhampton, qui apparaissent comme les plus insistants dans ce dossier. Le club des Midlands ferait de l’ancien joueur de Birmingham City une priorité pour renforcer son entrejeu avant la clôture du marché.

Rennes réclame plus de 10 millions d’euros

Du côté rennais, un transfert n’est pas exclu. Les dirigeants bretons auraient fixé le prix de départ à plus de 10 millions d’euros, un montant qui peut paraître assez généreux au vu de la très bonne saison de James avec Leicester en prêt (34 matchs, 11 buts et 4 passes dé).

À 22 ans, Jordan James conserve une belle cote outre-Manche grâce à son expérience en Championship et à son profil de milieu capable d’évoluer dans plusieurs registres. Un retour en Angleterre apparaît aujourd’hui comme une option crédible.

La Championship comme destination privilégiée

Si un intérêt avait déjà existé en Premier League ces derniers mois, le joueur envisagerait désormais très sérieusement un transfert en Championship, où plusieurs prétendants ambitionnent une remontée dans l’élite anglaise. Burnley, West Ham, Middlesbrough et les Wolves disposent tous d’arguments sportifs susceptibles de convaincre l’international gallois.

Pour le Stade Rennais, un départ de Jordan James permettrait également de poursuivre le remodelage de l’effectif tout en réalisant une plus-value intéressante sur un joueur encore sous contrat. À quelques semaines de la fin du mercato, le dossier pourrait rapidement s’accélérer, avec les Wolves qui semblent avoir pris une longueur d’avance sur la concurrence.