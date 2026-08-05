Gardien re:plaçant sous Didier Deschamps, Brice Samba attend son heure en équipe de France. Son coéquipier au Stade Rennais Esteban Lepaul est dans le même cas de figure.

Brice Samba semble déjà avoir envoyé un message discret au nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane.

Samba adresse un clin d’œil à Zidane

Encore en vacances ces derniers jours, Brice Samba a partagé plusieurs clichés sur son compte Instagram. Mais une photo a particulièrement retenu l’attention.

Sur le dernier cliché de sa publication, le gardien du Stade Rennais a dévoilé un maillot de Zinédine Zidane datant de son passage au Real Madrid, lorsque l’ancien meneur de jeu portait le numéro 5. Un choix qui ne semble pas totalement anodin alors que Zizou vient de prendre les commandes de l’équipe de France.

Remplaçant de Mike Maignan sous Didier Deschamps, Samba attend toujours son heure chez les Bleus. À 32 ans, le portier du Stade Rennais espère convaincre le nouveau sélectionneur qu’il peut encore jouer un rôle important dans la hiérarchie.

« On peut avoir besoin de Lepaul en équipe de France »

Esteban Lepaul n’a encore jamais été convoqué en équipe de France, mais ses performances avec le Stade Rennais commencent à susciter de nombreuses discussions. L’attaquant de 26 ans réalise une montée en puissance impressionnante et pourrait rapidement se rapprocher du groupe tricolore si sa progression se confirme.

Au micro de RMC Sport, le spécialiste David Gluzman a reconnu avoir totalement changé d’avis sur le buteur rennais : « J’avais des préjugés du joueur de surface. Je ne comprenais pas que Rennes mette une telle somme sur Lepaul. Mais ce joueur me fait fermer ma bouche semaine après semaine. On peut clairement avoir besoin de lui en équipe de France. »

Le Stade Rennais pourrait donc voir deux de ses joueurs se rapprocher de l’équipe de France. Pour Samba, l’objectif sera de profiter du changement de sélectionneur pour redistribuer les cartes dans la hiérarchie des gardiens. Pour Lepaul, la route semble encore longue, mais ses performances pourraient rapidement attirer l’attention de Zidane. Entre le clin d’œil du gardien et la candidature grandissante de son buteur, le Stade Rennais commence déjà à se placer dans la nouvelle ère des Bleus.